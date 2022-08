Hyperjuice: Desktop-Ladegerät und Powerbank mit jeweils 245 Watt

Ein OLED-Display an der Geräteoberseite informiert nicht nur über den aktuellen Ladestand, sondern auch welche Leistung aktuell von den einzelnen Anschlüssen abgerufen wird. Die beiden Ladeanschlüsse können mit einem ausreichend starken Ladegerät parallel verwendet werden, um das Befüllen des Akkus zu beschleunigen – beispielsweise kann hierfür der oben vorgestellte neue 245W GaN Desktop Charger von Hyper verwendet werden. Für die genannte Leistung muss man allerdings ordentlich in die Tasche greifen, der Hersteller nennt hier den Betrag von 249,99 Dollar.

Der Hersteller Hyper will mit zwei neuen Geräten außergewöhnlich leistungsfähige Zubehöroptionen für Notebook-Nutzer bieten, die begleitend dazu regelmäßig mehrere weitere leistungshungrige Geräte über USB-C mit Strom versorgen müssen. Ein Desktop-Ladegerät und ein USB-C-Akku mit jeweils vier Anschlüssen und 245 Watt Gesamtleistung sollen ein sorgloses Leben garantieren und starten jetzt in den Verkauf.

