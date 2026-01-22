Neuer SwitchBot-Hub nutzt KI zur Videoanalyse

Der Smarthome-Ausstatter SwitchBot hat im vergangenen Jahr einen KI-Hub angekündigt, der nicht nur als Smarthome-Zentrale fungiert, sondern zudem Ereignisse erkennen und analysieren kann. Jetzt lässt sich der SwitchBot AI Hub bestellen. Auf die Preisempfehlung von 259,99 Euro gibt es im Rahmen der Produkteinführung 20 Prozent Rabatt, wenn man den Aktionscode MKMK20 verwendet.

Der Produktbeschreibung zufolge ist der KI-Hub von SwitchBot mit einem lokal arbeitenden Vision-Language-Modell ausgestattet. Der Hersteller bietet das neue Produkt nicht ohne Grund optional im Paket mit seinen Kameras an. Wenn der Hub an eine SwitchBot-Kamera, die Video-Türklingel des Herstellers oder eine beliebige RTSP-Kamera einer anderen Marke angebunden ist, kann eine lokale Bildanalyse direkt auf dem Gerät erfolgen.

Dabei soll der Hub nicht nur Bewegungen erkennen, sondern auch komplexere Situationen auswerten. Auf dieser Basis lassen sich laut SwitchBot Automationen mit natürlich formulierten Auslösern erstellen, die sich an alltäglichen Handlungen orientieren, etwa an der Position oder Aktivität von Personen im Raum.

Kompatibel mit Matter und MQTT

Der Hub unterstützt Matter, wodurch eine Einbindung in Apple Home möglich ist, und beherrscht zudem das MQTT-Protokoll. Zudem lässt sich das Gerät über Bluetooth oder WLAN in Systeme wie Home Assistant integrieren. Für die Speicherung von Videodaten stehen ein microSD-Slot sowie die Möglichkeit zum Anschluss externer Festplatten mit bis zu 16 Terabyte Kapazität zur Verfügung. Somit lässt sich die Videoanalyse komplett ohne Cloud-Integration durchführen. Die Daten verlassen das eigene Netzwerk nicht.

Während die Standardfunktionen des Geräts keine weiteren Kosten verursachen, setzt die erweiterte KI-Auswertung von Videodaten ein Abo voraus. Nutzer haben die Möglichkeit, diese Funktion einen Monat lang kostenlos zu testen. Preisinformationen zu diesem Abo liegen uns noch nicht vor.