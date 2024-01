"You Suck at Excel" Pivot-Tabellen: Jetzt auch in Excel auf dem iPad

Kaum zu glauben: Mit Apples Tabellenkalkulation Numbers lassen sich Pivot-Tabellen schon seit Version 11.2 auch auf dem iPad erstellen. Wie dies genau abläuft, hat Apple im Benutzerhandbuch der Numbers-Applikation festgehalten. Wer eine Pivot-Tabelle erstellen möchte, um diese dafür zu nutzen, die Daten anderer Tabellen auszuwerten, zu organisieren oder zu gruppieren, der wählt eine Tabelle oder einen Zellbereich aus und nutzt dann entweder die Menü-Option „Pivot-Tabelle erstellen" beziehungsweise die Option „Pivot-Tabelle aus ausgewählten Zellen erstellen". Über die Pivot-Optionen lassen sich die Quelldaten auch nachträglich noch ändern. Ein kleines Kunststück, dem Apple selbst bereits im vergangenen Jahr ein Video gewidmet hat: Pivot-Tabellen in Excel auf dem iPad Mit Version 2.80.1203.0 lassen sich Pivot-Tabellen nun auch in Excel auf dem iPad erstellen. Microsoft realisiert dies über die Menüleiste der Tabellenkalkulation. Anwender nutzen hier das Menü „Einfügen" > „PivotTable" und wählen anschließend nur noch die Datenquelle aus, um ihre Pivot-Tabelle dann mit nur einer Displayberührung einzufügen. Im hauseigenen Excel-Blog demonstriert Microsoft die neue Funktion und geht hier auch auf zusätzliche Einstellungen und die Auswahl der zu berücksichtigenden Felder ein. „You Suck at Excel" Wer noch keine Erfahrung mit Pivot-Tabellen gemacht hat, dem empfehlen wir an dieser Stelle erneut den hervorragenden Vortrag „You Suck at Excel" des ehemaligen Microsoft-Mitarbeiters Joel Spolsky. Spolsky war zwischen 1991 und 1994 Chef des Excel-Teams und verpackt in seinem 50-minütigen YouTube-Video viele hilfreiche Informationen für Einsteiger und Fortgeschrittene, von denen die allermeisten auch heute noch Bestand haben. Das kurzweilige Video schafft eine gute Basis für Excel (Wieder-)Einsteiger.

