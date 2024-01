Messeneuheiten von Anker: Soundcore Boom 2, X10 Omni und SOLIX C800

Der Zubehör-Anbieter Anker hat im Rahmen der amerikanischen Elektronikmesse CES eine Handvoll neuer Produkte präsentiert, zu denen unter anderem der neue Saugroboter Eufy Clean X10 Omni, der neue portable Lautsprecher Soundcore Boom 2 und zwei Produktneuheiten aus dem SOLIX-Portfolio der tragbaren Energiespeicher zählen.

SOLIX C800 Plus und SOLIX F3800

Beginnen wir mit der Solix-Familie. Ab dem Frühjahr wird es eine neue C800-Variante der Powerstations im Handel geben. Die als reguläre SOLIX C800 und als SOLIX C800 Plus verkauft werden soll. Die SOLIX C800 Plus unterscheidet sich vom Standard-Modell durch die Integration von zwei LED-Campinglichtern und eines zusätzlichen Stativs, die direkt in dem Energiespeicher verstaut werden.

Die SOLIX C800 Plus soll im März für 699 Euro in den Handel starten und dann eine Kapazität von 768 Wh mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1.200 W zur Verfügung stellen. Energiereserven, die über drei Euro-Steckdosen angezapft werden können.

Für besonders energiehungrige Einsätze wird Anker, ebenfalls im Frühjahr, die SOLIX F3800 in den Markt bringen, die bereits im Rahmen ihrer Kickstarter-Kampagne vorgestellt wurde. Das leistungsstarke Modell auf Rollen bietet 3,84 Kilowattstunden und eine Ausgangsleistung von bis zu 6.000 Watt, ein Preis steht jedoch noch nicht fest.

Eufy Clean X10 Omni

Die auf Haushaltsgeräte spezialisierte Anker-Marke Eufy führt mit dem Eufy Clean X10 Omni einen neuen Wisch- und Saugroboter in den Markt ein, der ab Februar 2024 für 799 Euro erhältlich sein wird.

Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen zwei rotierende Wischlappen mit neuem, fünfeckigem Design, eine Saugleistung von 8.000 Pa und eine Absaugstation mit Wassertank, Warmlufttrocknung und einem 2,7 Liter großen Staubbeutel.

Soundcore Boom 2

In der Audioabteilung schiebt Anker den Nachfolger des Boom Lautsprechers in den Markt. Der Soundcore Boom 2 soll den Handel im Frühjahr für 129 Euro erreichen und 60 Watt Audioleistung mit zwei integrierten LED-Lichtern kombinieren, die den Audioteppich in ein zusätzliches Stimmungslicht tauchen sollen.

Der wasserdichte Lautsprecher besitzt einen integrierten Akku, mit dem dieser es auf bis zu 17 Stunden ununterbrochene Audiowiedergabe bringt.