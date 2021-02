Philips WelcomeEye Connect 2: Weiterhin ohne HomeKit

Auch die neue Generation der Video-Türklingel Philips WelcomeEye Connect verzichtet auf eine Integration in Apples HomeKit-Infrastruktur.

Die Video-Türsprechanlage, die Philips in Kooperation mit dem französischen IoT-Spezialisten Avidsen entwickelt hat, ist vollständig kompatibel zu bestehenden Installationen und Accessoires der WelcomeEye-Produktfamilie und nutzt dieselbe App, ist jedoch um einige Funktionen erweitert worden.

Maximal 20 RFID-Badges und 3 Bildschirme

Die Philips WelcomeEye 2 ist für den Betrieb in Ein- oder Zweifamilienhäusern konzipiert und kann auf bis zu drei Bildschirme, zwei Türsprechanlagen und eine Kamera pro Partei erweitert werden. In einer solchen Installation können sich die Bewohner über die Interkommfunktion auch direkt miteinander unterhalten. Zusätzlichen Komfort bietet das System durch die Integration von bis zu 20 RFID-Badges. Mit solchen Token ausgestattet, erhalten Familienmitglieder auch ohne Schlüssel Zugang zu ihrem Zuhause, indem die das Badge an die Türsprechanlage halten.



Auf Wunsch benachrichtigt die WelcomeEye Connect 2 ihren Besitzer über Bewegungen im Blickbereich und nimmt Videos von unerwünschten Besuchern auf. Die mobile Benachrichtigung erfolgt dabei über die europäischen Server der Philips-Cloud. Videos werden lokal auf dem Gerät gespeichert und gelangen gar nicht erst in die Cloud. Diese Daten bleiben sicher vor Ort und im Eigentum des Besitzers.

Die neue Video-Türsprechanlage ist ab sofort für 349 Euro verfügbar.

Lieferumfang:

1 7“-WLAN-Farb-Touchscreen

1 Türsprechanlage mit integrierter RFID-Option • 1 Regenschutz aus Aluminium

1 Monitor-Wandhalterung

1 Steckbare Stromversorgung (+ UK-Adapter) • 3 RFID-Badges (Administrator)

2 RFID-Badges (Nutzer)

Technische Spezifikationen: