Philips Hue Perifo: Das Lichtschienensystem geht in den Verkauf

Angesichts der beinahe schon unübersichtlichen Auswahl an Perifo-Zubehör ist es empfehlenswert, den auf der Produktseite angebotenen virtuellen Berater zu verwenden. Das Assistenzprogramm unterstützt bei der Auswahl und listet auf den gemachten Angaben basierend die passenden Perifo-Sets. Damit verbunden wird dann auch gleich klar, in welchen Preisregionen sich die neue Produktlinie bewegt. Schon für ein Starterset mit 120 Zentimetern Länge und zwei Spots legt man hier mal eben 439 Euro hin.

Um die versprochene Flexibilität zu gewährleisten, sind die Perifo-Schienen mit wahlweise mit einem halben Meter, einem Meter oder anderthalb Metern Länge erhältlich und können an der Wand oder an der Decke verlegt werden. Dabei sind mithilfe der passenden Eckstücke auch 90-Grad-Winkel möglich.

Philips Hue Perifo lässt sich wahlweise über eine Steckdose oder einen Wand- beziehungsweise Deckenanschluss anschließen. Der zugehörige Trafo ist in der Lage, bis zu 18 Leuchten aus dem Perifo-Programm mit Strom zu versorgen, die dann in einem auf bis zu 15 Meter Länge zusammensteckbaren Schienensystem platziert werden können.

Mit Perifo hat der Anbieter ein neues Premium-Beleuchtungssystem am Start, das sich wie die bereits bekannten Philips-Hue-Produkte per App steuern lässt und auch in HomeKit integriert ist. Dank seiner vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten lässt sich Perifo optimal an die jeweilige Wohn- oder auch Bürosituation anpassen.

Das im Sommer angekündigte Beleuchtungssystem Philips Hue Perifo ist jetzt erhältlich. Philips Hue bietet das mit Hängeleuchten und Spots kombinierbare Schienensystem jetzt in zahlreichen Ausführungen zum Kauf an.

Insert

You are going to send email to