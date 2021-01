Philips Hue: Neue Dimmschalter, Wandschalter-Module und Lampen

Der für den Vertrieb der Philips Hue-Produkte verantwortliche Anbieter Signify hat neue Komponenten des smarten Beleuchtungs-Systems vorgestellt, die fast alle noch im Januar in den Markt starten werden.

Signify erweitert das Philips Hue-Portfolio um zwei Außenleuchten zur Gestaltung von Garten, Terrasse und Balkon sowie um ein neues Wandschalter Modul, das vorhandene Lichtschalter smart machen soll und einen neu gestalteten Philips Hue Dimmschalter.

Philips Hue Wandschalter-Modul

Das neue Philips Hue Wandschalter Modul (39,99 Euro, ab Frühjahr verfügbar) kann hinter vorhandene Lichtschalter eingebaut werden und ermöglicht Nutzern vorhande Schalter in smarte Schalter zu verwandeln.

Zusätzlich lassen sich in der Hue App einfach Lichtszenen auswählen und die Funktion des Schalters damit anpassen, um die Beleuchtung noch individueller zu gestalten. Das Philips Hue Wandschalter Modul ist batteriebetrieben und verfügt laut Hersteller über eine Batterielebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Neuer Philips Hue Dimmschalter

Eines der beliebtesten Philips Hue Produkte hat ebenfalls ein Upgrade erhalten: der Philips Hue Dimmschalter. Mit dem neu gestalteten Dimmschalter (19,95 Euro, ab 26. Januar verfügbar) kann die Philips Hue Beleuchtung auch abseits der App gesteuert werden. Zusätzlich zum Dimmen oder Aufhellen der Raumbeleuchtung können Nutzer mit dem Schalter in Verbindung mit der Hue Bridge ihre bevorzugten Lichtszenen einstellen.

Der Dimmschalter lässt sich mit der Wandhalterung an einer gewünschten Stelle befestigen oder für sich auf einer beliebigen magnetischen Fläche platzieren. Nach wie vor setzt Philips Hue hier jedoch auf das in Amerika populäre Hochkant-Format und bietet keine gesonderte EU-Version an.

Zwei neue Außenleuchten

Ebenfalls neu im Sortiment sind zwei Außenleuchten: Der Wandfluter Philips Hue Amarant (149,99 Euro, ab 26. Januar verfügbar) mit Wall-Washing-Effekt sowie die Philips Hue Appear (149,99 Euro, ab 26. Januar verfügbar) Außenleuchte mit neuer Oberfläche aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl.