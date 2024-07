Philips Hue: Matter-Anbindung macht Probleme

Philips Hue unterstützt bereits seit dem vergangene Jahr den Smarthome-Standard Matter. Aktuell kommt es bei der Einbindung der Beleuchtungslösung in andere Systeme mithilfe von Matter jedoch zu Problemen. Die Lampen verändern dabei wie von Geisterhand ihre Helligkeit.

Gegenüber dem Magazin The Verge hat der hinter Philips Hue stehende Hersteller Signify den Fehler bereits bestätigt. Nach umfangreichen Analysen habe man ein Interoperabilitätsproblem mit dem Smarthome-Standard Matter identifiziert, bei dem zufällige temporäre Unterbrechungen des Funkverkehrs fälschlicherweise für die Aktivität eines älteren Schaltermodells gehalten werden. In der Folge werden gedimmt betriebene Lichter auf maximale Helligkeit gestellt.

Signify hat angekündigt, dass der Fehler schnellstmöglich behoben wird und man die Freigabe eines korrigierenden Updates bereits für die kommende Woche plane. Wenn man nicht bis dahin warten will oder kann, bleibt die Möglichkeit, die Verbindung der Hue Bridge zu Matter bis der Fehler behoben ist zu trennen. Diese Änderung müsse man in der Regel sowohl in den Smartphone-Einstellungen als auch in der App des genutzten Matter-Systems vornehmen.

HomeKit-Nutzer sollten nichts bemerken

Signify zufolge ist jedoch ohnehin nur ein geringer Prozentsatz von Nutzern betroffen. Diese Einschätzung lässt sich durchaus teilen, denn unter iPhone-Nutzern dürfte es beispielsweise Standard sein, die offizielle HomeKit-Unterstützung von Philips Hue zu verwenden, anstatt für die Smarthome-Anbindung den Umweg über Matter zu gehen.

Ähnlich wird es sich auch mit anderen Plattformen wie Alexa verhalten. Matter dürfte aktuell lediglich in Bereichen Verwendung finden, die keine direkte beziehungsweise vom Hersteller zertifizierte Schnittstelle zu Philips Hue aufweisen.

An dieser Stelle nochmal kurz die Erinnerung an die „Smarter Sparen“-Aktion von Philips Hue, in deren Rahmen man beim Kauf von zwei Produkten 40 Prozent Preisnachlass auf den günstigeren Artikel erhält.