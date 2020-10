Nanoleaf Triangles: Shapes Serie um kleine und große Dreiecke erweitert

Dreieckige Leuchtpanele wären eigentlich keine große Neuigkeit, immerhin hatten bereits die ersten Leuchtkacheln von Nanoleaf diese Form. Nach den dreieckigen Aurora und den quadratischen Canvas hatte Nanoleaf jedoch angekündigt unter dem Namen Shapes eine Serie miteinander kombinierbarer Leuchtpanele unterschiedlicher Formen anzubieten. Den Anfang machten diesen Sommer die neuen Hexagonkacheln, denen nun die dreieckigen Triangles in zwei Größen folgen.

Die größeren Dreiecke sind 20 Zentimeter hoch, 23 Zentimeter breit und erreichen eine Helligkeit von bis zu 80 Lumen. Die deutlich kleineren Triangle Minis messen lediglich 11,5 Zentimeter in der Höhe, 10 Zentimeter in der Breite und geben mit lediglich 20 Lumen entsprechend auch nur ein viertel so viel Licht ab. Optisch sehen sie den ersten Kacheln der Auroraserie auf dem ersten Blick sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch optisch durch abgerundete Ecken der Leuchtflächen und technisch durch das überarbeitete Stecksystem Connect+.

Steuern lassen sich die Nanoleaf Triangles ebenfalls über die eigene App des Herstellers, die Controllertasten, Drucksensoren in den Kacheln und die optionale Fernbedienung Nanoleaf Remote. Weiterhin lassen sich die Kacheln ebenso über HomeKit inklusive Siri, Alexa, Google Assistant und IFTTT ansprechen.

Der Stromverbrauch der Triangles liegt bei 1,7 Watt für die normalen Kacheln, bzw. 0,6 Watt für die Triangle Minis. Entsprechend lassen sich mit dem mitgelieferten Netzteil bis zu 28 große oder 77 der kleinen Kacheln betreiben. Werden zusätzliche Netzteile in das System eingebunden kann der Controller theoretisch 500 Kacheln bedienen, in Anbetracht der forcierten Preise bezweifeln wir jedoch, dass Privatkunden dieses Potential auch nur ansatzweise ausschöpfen werden.

Zu Beginn plant Nanoleaf ein Starterset aus neun normalen Triangles, inklusive Controller und Netzteil, für knapp 200 Euro zu schnüren. Sowie ein Paket aus fünf Minis, die inklusive Controller und Netzteil für knapp 100 Euro. Beide Pakete sollen zunächst über die Baumarktkette Bauhaus vertrieben werden. Ende kommenden Monats sollen die Leuchtpanele jedoch auch im breiten Handel verfügbar werden, dann auch mit einem Set aus 4 normalen Trianbles für 100 Euro und 15 normalen Triangles für 300 Euro.

Produkthinweis nanoleaf Light Panels Rhythm Starter Kit - 9x Modulare Smarte LED mit Sound Modul, App Steuerung [16 Millionen Farben,... 179,99 EUR 198,90 EUR

Produkthinweis Nanoleaf Canvas Smarter Kit, Kunststoff, 9 W, Weiß 199,00 EUR

Die Vorstellung im Video