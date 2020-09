Philips Hue: Fünf Lampen-Neuheiten starten

Neben dem neu vorgestellten Play Gradient Lightstrip, hat der für die Philips Hue-Familie verantwortliche Signify-Konzern heute fünf weitere Produktneuheiten angekündigt.

Zu den Neuvorstellungen gehören Philips Hue Filament Lampen in neuen Größen und Formen, eine aktualisierte Philips Hue Iris Tischleuchte mit farbigem Licht inklusive einer Limited Edition, die Philips Hue Ensis Pendelleuchte in Schwarz, die Philips Hue White Tropfenlampe sowie aktualisierte Kerzenlampen.

E14 Tropfenlampe

Mit einer Höhe von lediglich 7,7 cm ist die Philips Hue White E14 Tropfenlampe deutlich kleiner als die klassische Kerzenform und somit auch für Leuchten passend, in denen es für die Kerze eng wird. Diese Lampe lässt sich dimmen, kann in einem Raum per Bluetooth angesteuert werden und mit einem über die Hue Bridge gesteuerten intelligenten Licht-Setup verbunden werden.

Philips Hue White E14 Tropfenlampe (ab 29. September)

EUR 19,99 (Einzelpack)/ EUR 29,99 (Doppelpack) (UVP)

Philips Hue Iris

Die aktualisierte Philips Hue Iris tritt mit neuem Design an. Die beliebte Tischleuchte bietet jetzt kräftigere Farben, kann noch stärker heruntergedimmt werden und leuchtet deutlich heller, wenn weißes Licht verwendet wird. Zudem verfügt sie über ein mit Textilgewebe umwickeltes Kabel und Bluetooth-Funktionen. Außerdem bietet die Iris in der Limited Edition vier neue Farben: Kupfer, Rosé, Silber und Gold.

Philips Hue Iris Standard Edition (ab 6. Oktober)

EUR 99,99 (UVP)

EUR 99,99 (UVP) Philips Hue Iris Limited Edition (ab 6. Oktober)

EUR 119,99 (UVP)

Giant Globe und Giant Edison

Die Philips Hue Filament Kollektion wurde um zwei größere Lampen im Vintage-Stil erweitert: Die Giant Globe und die Giant Edison. Nach der Einführung der intelligenten Filament Kollektion im letzten Jahr war die Nachfrage nach zusätzlichen Größen und Formen hoch, so Signify.

Philips Hue Filament White G125 & ST72 (ab 29. September)

G125 EUR 39,99 (UVP)

ST72 EUR 34,99 (UVP)

Ensis Pendelleuchte in Schwarz

Nach dem Erfolg der Philips Hue Ensis Pendelleuchte in weißer Farbe stellt Philips Hue jetzt die Philips Hue White and Color Ambiance Ensis Pendelleuchte in Schwarz vor – sowohl für direktes als auch für indirektes Licht.

Philips Hue White and Color Ambiance Ensis Pendelleuchte in Schwarz

(ab 20. Oktober)

EUR 399,99 (UVP)

Philips Hue Kerzenlampen

Auch die klassischen Philips Hue Kerzenlampen haben ein Update erhalten, im Zuge dessen wurden die White Ambiance Lampen und die White and Color Ambiance Lampen mit Bluetooth ausgestattet.