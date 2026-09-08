PexarBolt Ultra: Thunderbolt-5-Dock mit Touchdisplay

Die bislang vor allem für ihre digitalen Bilderrahmen bekannte Marke Pexar erweitert ihr Angebot um Computerzubehör. Mit dem PexarBolt Ultra TBT5 Dock hat das Unternehmen jetzt ein umfangreich ausgestattetes Thunderbolt-5-Dock angekündigt. Erst gestern haben wir über den neuen digitalen Bilderrahmen VivKeep Pro von Pexar berichtet.

Beim PexarBolt Ultra handelt es sich um eine Desktop-Dockingstation mit insgesamt 22 Anschlussmöglichkeiten. Eine Besonderheit ist das integrierte, fünf Zoll große Touchdisplay. Darauf lassen sich während des Betriebs unter anderem der Status der einzelnen Anschlüsse sowie Übertragungsgeschwindigkeiten, Leistungsaufnahme, Temperatur und Netzwerkaktivität kontrollieren.

Pexar bewirbt das Gerät als erstes Thunderbolt-5-Dock mit einem solchen Kontrollbildschirm. Über Thunderbolt 5 sind regulär Datenübertragungen mit bis zu 80 Gbit/s möglich. Im sogenannten Bandwidth-Boost-Modus stehen für bestimmte Anwendungen bis zu 120 Gbit/s zur Verfügung.

22 Anschlüsse und integrierter SSD-Steckplatz

Zu den Anschlüssen gehören neben Thunderbolt und USB auch ein 10-Gigabit-Ethernet-Port sowie Kartenleser für SD- und microSD-Speicherkarten mit UHS-II-Unterstützung. Für CFexpress-Speicherkarten vom Typ B ist ebenfalls ein Steckplatz vorhanden. Über einen internen M.2-Steckplatz lässt sich das Dock zudem mit einer NVMe-SSD bestücken und als externer Speicher verwenden.

Das Dock soll gleichzeitig zwei externe Bildschirme mit einer Auflösung von jeweils bis zu 8K bei 60 Hz ansteuern können. Ein angeschlossener Computer lässt sich laut Hersteller über die Thunderbolt-Verbindung mit bis zu 140 Watt versorgen. Insgesamt soll das integrierte GaN-Netzteil bis zu 240 Watt bereitstellen. Dabei soll ein aktives Kühlsystem die Temperatursteuerung übernehmen. Die gemessene Temperatur kann ebenfalls auf dem integrierten Display abgelesen werden.

Finanzierung über Kickstarter

Pexar will das PexarBolt Ultra über Kickstarter auf den Markt bringen. Die Finanzierungskampagne läuft heute an. Für frühe Unterstützer beginnen die Preise bei 449 Dollar. Als späteren regulären Verkaufspreis nennt das Unternehmen 649 Dollar.