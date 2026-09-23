Peloton wird kompakter: Erstes Klapp-Laufband und Kamera-Analyse

Peloton baut sein Laufband-Angebot aus und wagt sich erstmals an ein Modell, das sich nach dem Training tatsächlich aus dem Weg räumen lässt. Das neue Tread Flex kann hochgeklappt und anschließend auf Rollen verschoben werden. Gleichzeitig startet mit dem Tread Vision eine überarbeitete Variante, die den Laufstil mithilfe einer Kamera analysiert.

Beim Tread Flex lässt sich die Lauffläche nach oben klappen. Die Länge des Geräts reduziert sich dadurch um nahezu 50 Prozent. Ein gedämpfter Mechanismus senkt die Fläche beim Aufklappen selbstständig ab. Laut einem ersten Eindruck von The Verge dauert dies rund 25 Sekunden.

Der bürstenlose Motor erlaubt Geschwindigkeiten von bis zu rund 20 km/h und Steigungen bis 12,5 Prozent. Peloton gibt bei maximaler Geschwindigkeit ohne Läufer einen Geräuschpegel von 70 dB an. Der 21,5 Zoll große Bildschirm lässt sich drehen, sodass darüber auch Krafttraining, Yoga oder andere Kurse neben dem Laufband absolviert werden können.

Fast 50 Prozent kürzer zusammengeklappt

Damit zielt Peloton stärker auf Nutzer mit begrenztem Platz. Klappbare Laufbänder sind grundsätzlich nichts Neues – auch das von uns vorgestellte Merach T31B1 setzt beispielsweise auf dieses Prinzip. Für Peloton ist es allerdings eine Premiere. Das Tread Flex soll im Frühjahr 2027 nach Deutschland kommen. Als Preis werden hierzulande 2.299 Euro genannt.

Kamera bewertet den Laufstil

Wer mehr Analyse möchte, bekommt diese mit dem neuen Tread Vision. Die integrierte Bewegungskamera erfasst beim Laufen unter anderem Schrittfrequenz, vertikale Bewegung und Schrittlänge. Peloton IQ errechnet daraus einen „Running Efficiency Score“ zwischen 1 und 100 und liefert Hinweise, mit denen sich die Lauftechnik verbessern lassen soll.

Zusätzlich bekommt die Plattform neue Softwarefunktionen. „ReRuns“ übernimmt beispielsweise Strecken aus der Peloton-App oder von einer verbundenen Smartwatch. Das Laufband passt seine Steigung anschließend automatisch an das Höhenprofil des ursprünglichen Outdoor-Laufs an. Nach mehreren Trainingseinheiten schlägt Peloton außerdem individuelle Zielgeschwindigkeiten vor.

Das Tread Vision erhält darüber hinaus eine verbesserte Dämpfung, neue Schnellwahltasten für Geschwindigkeit und Steigung, einen integrierten Ventilator sowie Lautsprecher, die gemeinsam mit Sonos abgestimmt wurden. In Deutschland soll das neue Modell bereits am 1. Oktober erhältlich sein. Das noch höher positionierte Tread+ Vision bleibt dagegen zunächst Nordamerika vorbehalten.