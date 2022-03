Peek Performance: Der Apple Store geht vom Netz

Die Apple-Veranstaltung selbst startet um 19 Uhr und der Apple Store soll planmäßig eigentlich direkt nach deren Abschluss wieder erreichbar sein. Viel mehr als detaillierte Infos zu den Neuvorstellungen dürft ihr am heutigen Abend dort aber noch nicht erwarten. Wenn sich Apple an den gewohnten Ablauf hält, sind von Freitag, dem 11. März an Vorbestellungen der neuen Geräte möglich und die Auslieferung startet dann eine Woche später am 18. März.

