Bundlehunt mal wieder attraktiv: Little Snitch, iMazing und vieles mehr

Bundlehunt bietet aktuell 36 mit macOS Monterey kompatible Programme mit deutlichem Preisnachlass an. Mit dabei sind der Netzwerkwächter Little Snitch und das iPhone-Verwaltungs- und Backup-Werkzeug iMazing.

Wenngleich hier immer noch die Rede von einem „Bundle“ ist, handelt es sich bei den neueren Angeboten von Bundlehunt eigentlich eher um die Möglichkeit, einzelne Mac-Anwendungen mit teils massivem Preisnachlass zu erhalten. Um auf das Angebot zugreifen zu können, bezahlt ihr zunächst 5 Dollar „Eintritt“ – wobei ihr diesmal beachten müsst, dass diese Grundgebühr bei Einkäufen über 35 Dollar vorübergehend entfällt.

Little Snitch dürfte der bekannteste Netzwerkwächter für den Mac sein. Die Software agiert umgekehrt wie eine Firewall und überwacht jene Datenpakete, die vom Mac nach außen gehen. So könnt ihr einfach und gezielt bestimmen, welche der auf eurem Rechner installierten Anwendungen nach außen kommunizieren dürfen, und welche nicht. Der Angebotspreis für Little Snitch liegt bei 29 Dollar.

iMazing 2 ist im Rahmen der Bundlehunt-Aktion bereits für 7,50 Dollar zu haben. Die Anwendung dürfte den meisten unserer Leser geläufig sein. iMazing ist ein vielseitiges und zuverlässiges Werkzeug, ganz egal ob ihr die Medien auf euren iOS-Geräten verwalten oder von Apple unabhängige Sicherungskopien anlegen wollt.

Über diese beiden Beispiele hinaus finden sich unter den an der aktuellen Bundlehunt-Aktion teilnehmenden Apps noch zahlreiche weitere bekannte Namen. So ist die Dateiverwaltung Eaglefiler bereits für 3,50 Dollar zu haben und auch Apps wie OwlOCR Pro, Remote Buddy, Permute, Forklift, Dropshare, Popchar X oder Typinator lassen sich bereits für weniger als 5 Dollar in den Warenkorb legen.

Unterm Strich scheint uns die aktuelle Bundlehunt-Aktion seit langem mal wieder ein Programmpaket, das in Richtung der einst legendär günstig und guten Bundle-Angebote für den Mac geht. Ansonsten haben hier in letzter Zeit ja eher spezielle und weniger gefragte Mac-Programme überwogen.