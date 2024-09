PDFify in Version 4.0: Neue Funktionen, bewährte Arbeitsweisen

Die Mac-Anwendung PDFify, die wir bereits in früheren Versionen durch ihre Fähigkeit zur Erstellung durchsuchbarer PDF-Dokumente aus verschiedensten Quellen wie Scans, Bildern, E-Mails oder Webseiten geschätzt haben, liegt nun in der Version 4.0 vor. Neben der Unterstützung von mehr als 100 Sprachen hat die neue Version einige wichtige Neuerungen, die vor allem die Archivierung und die Nutzung im Internet erleichtern sollen.

Eine zentrale Neuerung ist die Möglichkeit, PDFs im PDF/A-2u-Format zu speichern. Dieser Standard, der für die Langzeitarchivierung optimiert ist, gewinnt in verschiedenen Branchen zunehmend an Bedeutung, da er die langfristige Lesbarkeit von Dokumenten gewährleistet. Die Konvertierung in dieses Format kann jetzt auch direkt als sogenannte “Schnellaktionen” im Finder erfolgen, was den Arbeitsfluss deutlich beschleunigt. Auch die linearisierte Darstellung von PDFs, die eine schnellere Anzeige im Web ermöglicht, gehört zu den neuen Funktionen.

Neben diesen Erweiterungen bietet PDFify weiterhin seine bekannten Funktionen zur Erstellung durchsuchbarer PDFs. Dateien können per Drag-and-Drop in die Anwendung gezogen und direkt verarbeitet werden. Die Optimierung der Dateigröße durch eine dreistufige Kompression ist ein weiteres hilfreiches Feature, das besonders bei der Verarbeitung großer Dokumente sinnvoll sein kann – wobei wir hier für gewöhnlich zum PDF Squeezer greifen.

Zusätzlich zur integrierten Texterkennung von Apple (Apple Vision) unterstützt PDFify weiterhin auch die Tesseract-Engine, zwischen denen in den Einstellungen der App gewechselt werden kann.

Zu den weiteren Funktionen, die die Arbeit mit PDFify erleichtern, gehören das Hinzufügen neuer Seiten zu bestehenden PDFs. Dies kann entweder über einen integrierten Scanner-Dialog oder über die Kamera eines iPhones erfolgen. Screenshots können direkt aus der Anwendung heraus gemacht und als Seiten in die PDF-Dokumente eingefügt werden. Auch das direkte Kopieren von Textinhalten aus den PDFs mit einem Klick ist möglich.

PDFify lässt sich wahlweise per Einmalkauf erwerben (Kostenpunkt: 29,99 Euro) oder im Abo nutzen. Hier kostet der Monat 99 Cent, das Jahr 9,99 Euro.