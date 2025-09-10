pCloud verschenkt 20 GB Cloud-Speicher auf Lebenszeit

Der Cloud-Speicherdienst pCloud verschenkt anlässlich seines zwölfjährigen Jubiläums Speicherplatz: Neue Nutzer erhalten bei der Registrierung 20 Gigabyte kostenlos.

pCloud wirbt mit Slogans wie „Europas sicherster Cloud-Speicher, dem 22 Millionen Menschen vertrauen“ und dem Serverstandort Schweiz. Dem Unternehmen zufolge steht der Datenschutz im Mittelpunkt seines Angebots. Bei der Übertragung von Daten zwischen Endgerät und Server werden sichere Verschlüsselungstechniken eingesetzt, zudem will pCloud allgemein ein sehr hohes Sicherheitsniveau gewährleisten.

Konnektivität und Fokus auf Medien

Die Plattform bietet verschiedene Möglichkeiten, Dateien zu teilen, etwa über die hauseigenen Anwendungen oder eine Weboberfläche. Zudem lassen sich Inhalte über unterschiedliche Geräte hinweg synchronisieren. Unterstützt wird auch die Sicherung von Daten aus anderen Diensten wie Dropbox, Google Drive, OneDrive oder Google Photos.

Neben den klassischen Speicherfunktionen integriert pCloud einen eigenen Audio- und Videoplayer. Damit können hochgeladene Medien direkt in der Cloud abgespielt werden. Nutzer sollen so Zugriff auf ihre Inhalte erhalten, ohne diese zunächst herunterladen zu müssen.

pCloud ist sowohl über Desktop-Programme als auch über mobile Apps nutzbar. Bei seinen Speicherplänen bietet pCloud alternativ zu Monats- und Jahresabos sogenannte Lifetime-Lizenzen an. Nutzer erhalten hier zu Preisen zwischen 299 Euro und 1.890 Euro auf unbegrenzte Zeit Speicherpakete zwischen 500 GB und 10 TB. Zumeist sind die genannten Preise im Rahmen von Sonderaktionen deutlich reduziert.

Schweiz will Verschlüsselung unterbinden

Auch wenn das Angebot sicherlich für viele Nutzer attraktiv erscheint, wollen wir auf die letzten Entwicklungen in der Schweiz hinweisen. Unser Nachbarland tut alles dafür, seinen Ruf als Datenschutzhochburg zu verspielen. Auch wenn reine Cloud-Speicher-Dienste bislang nicht betroffen sind: Geplante Änderungen beim dortigen Gesetz für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs sehen beispielsweise vor, dass die Anbieter von VPN- oder Messenger-Diensten Nutzer identifizieren müssen oder sich verschlüsselte Kommunikation durch den Anbieter einsehen lässt. Proton hat bereits damit begonnen, einen Teil seiner Infrastruktur in andere Länder, darunter Deutschland, zu verlegen.