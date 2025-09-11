Apple Back to School: Jetzt gibts die AirPods Pro 3 anstelle der 2

Apple hat seiner seit Juli laufenden Back-To-School-Aktion ein Upgrade verpasst. Anstelle der AirPods Pro 2 bekommt man jetzt die eben erst vorgestellten AirPods Pro 3 günstiger, wenn man für den Bildungsrabatt qualifiziert ist und ein im Rahmen der Aktion erhältliches Apple-Gerät kauft.

Je nachdem, für welches Gerät man sich entscheidet, bekommt man die AirPods Pro 3 mit einem Preisabzug zwischen 149 Euro und 199 Euro mit dazu. Die Details zur Aktion finden sich hier gelistet. Regulär muss man für die Ohrhörer bei Apple 249 Euro bezahlen.

Auch mit Bildungsrabatt oft zu teuer

Der Einkauf im Apple Store für den Bildungsbereich ist zumindest ein Stück weit attraktiver als der reguläre Kauf bei Apple ohne jeden Rabatt. Aber auch dann empfiehlt sich noch ein Preisvergleich. Lässt man die aktuelle Sonderaktion zum Start der neuen Schul- und Studiensaison außen vor, bezahlt man bei Apple selbst mit Bildungsrabatt zum Teil noch deutlich mehr, als bei anderen Händlern.

Das MacBook Air M4 ist ein deutliches Beispiel für diese Preisdifferenz. Bei Amazon bekommt man das erst seit März erhältliche Notebook mittlerweile bereits ab 899 Euro. Der Preis im Apple Store für den Bildungsbereich ist 170 Euro höher und gewöhnliche Kunden bezahlen bei Apple sogar 300 Euro mehr.

Bei Apple bis zu 3 Wochen Wartezeit

Wenn ihr die AirPods Pro 3 bei Apple kauft, müsst ihr euch mittlerweile auf längere Lieferzeiten einstellen. Während frühe Besteller die neuen Ohrhörer bereits Ende nächster Woche erhalten sollten, weist Apple auf der Produktseite inzwischen auf längere Wartezeiten hin. Aktuell wird die voraussichtliche Lieferzeit mit zwei bis drei Wochen angegeben.

Möglicherweise kommt man bei anderen Anbietern früher zum Zug. So bietet der Versender Galaxus das neue Modell der Ohrhörer inzwischen ebenfalls zur Vorbestellung an, will aber keine konkreten Lieferdaten nennen. Auf der Webseite des Händlers findet sich nur der Hinweis „frühestens am Freitag, 19.9. geliefert“. Wer es eilig hat, kann hier ebenfalls einen Fuß in die Tür stellen und es von den spätestens Ende nächster Woche genannten tatsächlichen Lieferzeiten abhängig machen, ob er die Bestellung aufrechterhält.