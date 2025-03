KI mit Webzugriff: Auch Claude kann jetzt das Netz durchsuchen

Der KI-Chatbot Claude, entwickelt vom US-Unternehmen Anthropic, kann ab sofort ebenfalls auf Inhalte aus dem Internet zugreifen. Laut den Anbietern soll der Zugriff auf aktuelle Online-Daten dazu beitragen, die Relevanz und Aktualität der generierten Antworten zu erhöhen – vor allem bei Fragestellungen mit Bezug laufenden Entwicklungen.

Die neue Funktion wird derzeit als Vorschau und zum Start ausschließlich zahlenden Nutzern in den USA bereitgestellt.

Dem Unternehmen zufolge wird der Webzugriff nicht pauschal, sondern kontextabhängig eingesetzt: Erkennt das System, dass aktuelle Informationen für eine fundierte Antwort erforderlich sind, soll dieses online recherchieren und passende Inhalte anschließend automatisch mit einbeziehen. Dabei sollen die verwendeten Quellen explizit genannt werden, um die Nachvollziehbarkeit der Antwort zu gewährleisten.

Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Bereichen

Anthropic sieht Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen, scheint aber vor allem auf Geschäftskunden zu zielen. So könnten Vertriebsabteilungen durch die Auswertung öffentlich zugänglicher Branchendaten gezielter auf Kundengespräche vorbereitet werden. Den Finanzsektor will man hingegen in die Lage versetzen, aktuelle Unternehmenszahlen und Marktbewegungen in Analysen einzubeziehen.

Doch auch in der Forschung soll die Funktion Unterstützung bieten – etwa beim Auffinden neuer Veröffentlichungen oder beim Erkennen thematischer Lücken in bestehenden Studien. Für private Nutzer könnte die Funktion dazu dienen, Produkte anhand von Daten aus mehreren Quellen zu vergleichen oder sich ein umfassenderes Bild durch das Zusammenführen verschiedener Bewertungen zu machen.

Schrittweise Einführung geplant

Aktuell ist die Websuche nur für US-Nutzer mit einem kostenpflichtigen Zugang verfügbar. Anthropic zufolge sollen auch Nutzer der kostenlosen Version sowie Anwender in weiteren Ländern künftig Zugriff erhalten. Die Funktion lässt sich in den Profileinstellungen aktivieren. Das Modell Claude 3.7 Sonnet nutzt den Webzugang dann situationsabhängig, sofern eine Nutzeranfrage davon profitieren könnte.

Cloud Pro kostet im Web 18 Euro pro Monat zuzüglich Mehrwertsteuer. Wer über Apple bezahlt, muss 22 Euro monatlich berappen.