Paramount+ jetzt auch mit WOW Filme & Serien als Kombi-Angebot

Für kurze Zeit gibt es das Videopaket WOW Serien und Filme nicht nur deutlich im Preis gesenkt, sondern ihr bekommt noch ein Jahr Paramount+ als Geschenk obendrauf. Das Angebot lässt sich hier bei WOW buchen.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Achtet im Rahmen der Abonnement-Bestellung auf den Zusatzposten „WOW Premium“. Diese Option bekommt ihr nämlich nur sieben Tage lang kostenlos, und wenn ihr das nicht gleich abwählt oder kündigt, fallen in der Folge weitere 5 Euro pro Monat an – WOW Premium kann ansonsten aber auch monatlich gekündigt werden.

Was ist „WOW Premium“? Mit dieser Zusatzoption kann man nicht nur auf zwei Geräte gleichzeitig streamen, sondern kauft sich auch von Werbeeinblendungen frei und kann das Angebot zudem in 1080p Full HD und mit Dolby Digital 5.1 nutzen. Ausführliche Infos dazu findet ihr hier.

Die Tatsache, dass WOW standardmäßig nur als einfacher HD-Stream mit 720p zur Verfügung steht, ist natürlich alles andere als zeitgemäß. Der Anbieter hofft ganz offensichtlich, dass die mit einem möglichst günstigen Standardabo gewonnenen Kunden zumindest zum großen Teil den Aufpreis für die Features von „WOW Premium“ bezahlen.

12 Monate günstige Unterhaltung

Insgesamt wollen wir aber mit Blick auf die aktuelle Jahresaktion nicht meckern. Für monatlich 5,98 Euro ist das aus den normalerweise jeweils 7,99 Euro teuren Film- und Serienkanälen von WOW auch ohne Premium ganz nett. Insbesondere, weil man hier kostenlos noch ein Jahr lang den sonst monatlich ebenfalls mit 7,99 Euro berechneten Videodienst Paramount+ nutzen kann.

Paramount+ mit waipu.tv monatlich 5 Euro

Auch wenn es Paramount+ gefühlt gerade an allen Ecken geschenkt gibt. Beim IPTV-Anbieter waipu.tv läuft nämlich immer noch eine Werbeaktion, in deren Rahmen es ein Jahr lang waipu.tv Perfect Plus zusammen mit Paramount+ zum Monatspreis von nur 5 Euro gibt.