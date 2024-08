1 Jahr waipu.tv im Paket mit Paramount+ für 60 Euro

Das Jahrespaket waipu.tv und Paramount+ ist wieder da. Zum Preis von 5 Euro pro Monat bekommt man hier zusätzlich zu waipu.tv Perfect Plus auch den Videodienst Paramount+ mit im Paket.

Das Ganze läuft im Rahmen einer Jahresmitgliedschaft. Bei Einzelbuchung würden bereits für waipu.tv Perfect Plus monatlich 12,99 Euro anfallen. Bei Paramount+ fallen regulär Kosten von 7,99 Euro pro Monat an. Achtet im Rahmen dieser Aktion allerdings darauf, dass sich beide Abos nach Ablauf des Aktionsjahres automatisch zum vollen Preis verlängern, dann aber auch auf Monatsbasis gekündigt werden können.

Weitere Details zu der Aktion könnt ihr hier bei waipu.tv nachlesen. Wie schon im Rahmen von früher verfügbaren, vergleichbaren Angeboten, weist waipu.tv auch diesmal darauf hin, dass die Verfügbarkeit auf maximal 9.999 Pakete begrenzt ist. Im „Kleingedruckten“ lässt sich zudem lesen, dass pro Benutzerkonto nur ein Aktionsangebot buchbar und dies nicht mit anderen Aktionsgutscheinen kombinierbar ist.

IPTV-Schnäppchen mit Paramount-Bonus

Im IPTV-Abopaket-Paket waipu.tv Perfect Plus ist der Streaming-Zugriff auf mittlerweile 280 Sender enthalten, 265 davon lassen sich in HD empfangen. Dabei sind auch 72 Pay-TV-Sender inbegriffen, darunter 13th Street, SYFY, Warner TV Serie, AXN, HISTORY, Romance TV und SPORT1+. waipu.tv Perfect Plus lässt sich mit bis zu vier Streams gleichzeitig nutzen und beinhaltet einen Aufnahmespeicher von maximal 100 Stunden. Das ebenfalls enthaltene, „Waiputhek“ genannte Mediathek-Angebot von waipu.tv umfasst rund 30.000 Filme, Serien und TV-Shows.

Den ebenfalls enthaltenen Jahreszugriff auf Paramount+ bekommt man in Form eines separat einlösbaren Gutscheins zugestellt. Zumindest in der Vergangenheit war es auch möglich, die Aktivierung dieses Zeitraums ein wenig nach hinten zu schieben, wenn man aktuell noch anderweitig versorgt war oder beispielsweise eine Urlaubsreise bevorstand.