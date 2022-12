Paramount+ in Deutschland auch als Kanal bei Amazon und Apple TV

Mit Paramount+ ist von heute an ein weiterer namhafter Videodienst auch in Deutschland verfügbar. Amerikanische Nutzer kennen das dort ursprünglich als CBS All Access verfügbare Angebot schon sein mehreren Jahren. Mit der Umbenennung in Paramount+ haben die Betreiber im vergangenen Jahr dann die internationale Ausbreitung vorbereitet und unter diesem Namen bereits in ersten europäischen Ländern, darunter Italien und die Niederlande, an den Start gebracht.

Mit Blick auf die über Paramount+ verfügbaren Inhalte wird allem voran natürlich immer wieder Star Trek beziehungsweise Raumschiff Enterprise erwähnt. Darüber hinaus hat der Videodienst aber ein durchaus breit gefächertes Programm aus allen Genres inklusive ein paar exklusiv produzierter Originals im Angebot, hier sind beispielsweise die Science-Fiction-Serie Halo oder die Western-Serie 1883 bekannt.

Paramount+ führt darüber hinaus einen umfangreichen Katalog mit größtenteils bekannten Mainstream-Inhalten und bietet sich beispielsweise als zumindest vorübergehendes Alternativprogramm für Nutzer an, die bei Konkurrenten wie Disney+ nichts mehr finden. Eine ganz gute Übersicht über die Inhalte von Paramount+ findet ihr hier bei Amazon.

Einführungspreis 59,90 Euro für ein Jahr

Warum gibt’s die Übersicht bei Amazon? Paramount+ startet in Deutschland nicht nur als eigenständiges Videoangebot, sondern steht direkt vom Start weg auch als Abo-Kanal im Rahmen von Prime Video oder Apple TV zur Verfügung. Ihr habt über diese beiden Anbieter die Möglichkeit, den neuen Videodienst als Testversion sieben Tage lang kostenlos zu nutzen, anschließend fallen dann pro Monat 7,99 Euro an.

Günstiger wird es, wenn man Paramount+ direkt für ein volles Jahr abonniert. Quasi als Einführungspreis bietet der neue Videodienst noch bis zum 8. Januar 2023 sein Jahres-Abo für einmalig 59,90 Euro an. Normalerweise bezahlt man für ein Jahr Paramount+ 79,90 Euro oder eben die 7,99 Euro auf Monatsbasis. Für Sky-Abonnenten ist Paramount+ zudem im Rahmen von Sky Q erhältlich.