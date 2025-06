Amazon stellt neue Fernseher mit Fire-TV-Integration vor

Amazon hat seine Smart-TV-Linie und bietet mit den Modellreihen Fire TV 4 und Fire TV Omni-Mini-LED insgesamt sechs neue Fernseher in unterschiedlichen Leistungsklassen und Größen an.

Amazon Fire TV 4

Die Fire-TV-4-Serie versammelt die neuen Basismodelle der von Amazon selbst angebotenen Smart-TV-Geräte. Zum Einstiegspreis von 499,99 Euro bekommt man hier ein Modell mit 43 Zoll Größe. Für 50 Zoll bezahlt man 599,99 Euro und das größte Modell der Serie mit 55-Zoll-Bildschirm ist zum Preis von 699,99 Euro erhältlich.

Die Geräte der Fire-TV-4-Serie setzen allesamt auf ein in einen extrem dünnen Körper gepacktes LED-Display mit Unterstützung von 4K UHD und Dolby Digital Plus. Die Fernseher verfügen über jeweils drei Anschlüsse für HDMI 2.0, eine HDMI-2.1-Buchse mit eARC sowie einen Ethernet- und zwei USB-Anschlüsse. Alternativ zum Netzwerkkabel können die Fernseher auch per WLAN mit dem Internet verbunden werden.

Auf den Geräten läuft das Fire-TV-Betriebssystem, das neben der Unterstützung von Internet- und Videodiensten insbesondere auch auf die Unterstützung von Smarthome-Funktionen ausgerichtet ist. Die im Lieferumfang enthaltene Alexa-Fernbedienung bietet auch die Möglichkeit zur Sprachsteuerung mithilfe von Amazon Alexa.

Amazon Fire TV Omni-Mini-LED

Die neue Gerätereihe Amazon Fire TV Omni-Mini-LED will ihre höheren Preise durch bessere Qualität, zusätzliche Funktionen und größere Bildschirmformate rechtfertigen. Hier ist das Basismodell mit 55 Zoll für 999,99 Euro erhältlich, die Version mit 65 Zoll kostet 1.299,99 Euro und das Topmodell mit 75 Zoll Bildschirmgröße wird für 1.899,99 Euro angeboten.

Amazon setzt hier auf Mini-LED anstelle eines klassischen LED-Bildschirms, was sich durch kleinere LEDs und daraus resultieren mehr sogenannte Dimming-Zonen bemerkbar macht. Mithilfe dieser Technologie lassen sich auch in kleinen Bildbereichen mehr Details und höhere Kontraste wiedergeben.

Die Omni-Mini-LED-Serie von Amazon verfügt über einen speziellen Gaming-Modus, der eine Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt. Zudem hat Amazon eine Technologie namens „Intelligent Picture“ integriert, die das Bild automatisch an Lichtverhältnisse und Farbgebung im Raum anpassen kann.

Während die Standardmodelle in der Fire-TV-4-Reihe ab sofort erhältlich sind, ist der Verkaufsstart für die Omni-Mini-LED-Serie für den 8. Juli angekündigt. Vorbestellungen sind hier bereits von heute an möglich.