Parallels Toolbox jetzt mit über 40 Werkzeugen für die Menüleiste

Die Werkzeugsammlung Parallels Toolbox will bei der Arbeit am Desktop-Computer unterstützen. In die Menüleiste integriert, stehen darüber inzwischen mehr als 40 kleine Hilfsmittel und Erweiterungen zum Abruf bereit. Brandneu wurde die Software in Version 4.5 veröffentlicht.

Vorweg sei gesagt, dass für zahlreiche der über die Parallels Toolbox angebotenen Werkzeuge auch kostenlose Alternativen erhältlich sind. Etliche solcher Helferlein haben wir hier auf ifun.de bereits vorgestellt. Parallels Toolbox erfindet das Rad somit nicht neu, sondern will eine Komfortlösung zum Suchen und Verwalten solcher Apps auf eigene Faust bieten.

Eine Übersicht und Erklärung aller über Parallels Toolbox verfügbaren Anwendungen findet ihr hier. Per Mausklick lassen sich mithilfe der Software beispielsweise Volumes auswerfen oder Video und Audio aufzeichnen, konvertieren und herunterladen.

Für besseren Überblick könnt ihr die Zusammenstellung nach euren Bedürfnissen konfigurieren, sodass über das Menü der App vor allem jene Hilfsmittel schnell erreichbar sind, die ihr auch regelmäßig verwendet.

Die Parallels Toolbox lässt sich hier laden und sieben Tage lang kostenlos testen. Die Vollversion ist zum Jahrespreis von 19,99 Euro erhältlich.