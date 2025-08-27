Parallels Desktop neu und direkt mit Update-Problemen

Die Macher der Virtualisierungssoftware Parallels haben wie jedes Jahr im Spätsommer eine neue Version veröffentlicht. Zunächst einmal hält der Name der diesjährigen Version eine kleine Überraschung bereit. Eigentlich wäre jetzt die Nummer 21 als Nachfolger für die im vergangenen Jahr vorgestellte Version 20 an der Reihe, doch orientieren sich die Entwickler hier offenbar an Apples neuem Nummerierungskonzept und kündigen Parallels Desktop 26 an.

Die neueste Version der Virtualisierungssoftware ist sowohl mit macOS 26 Tahoe als auch mit Windows 11 25H2 kompatibel. Die Anwendung wurde nach Angaben der Entwickler so ausgelegt, dass sie auch mit den neuesten Betriebssystemgenerationen von Apple und Microsoft zuverlässig arbeitet. Regelmäßige Aktualisierungen sollen darüber hinaus während des gesamten Lebenszyklus von macOS 26 und Windows 11 25H2 sicherstellen, dass Stabilität und Funktionsumfang gewährleistet sind.

Die neue Version 26 soll insbesondere dafür sorgen, dass es zu keinen Konflikten mit den unter macOS 26 Tahoe geänderten Regeln für Hintergrundprozesse gibt. Parallels Desktop 26 integriere die Vorgaben so, dass Funktionen wie der Einrichtungsassistent und der Coherence-Modus weiterhin nutzbar bleiben.

Die Verwaltung von Ressourcen wurde dahingehend verbessert, dass Windows-VMs nun den tatsächlich verfügbaren Speicherplatz des Mac anzeigen.

Update macht bei manchen Nutzern Probleme

Die Markteinführung der neuen Version begleitend machen die Parallels-Entwickler auf mögliche Probleme beim Upgrade von älteren Versionen aufmerksam. Offenbar erhält zumindest ein Teil der Nutzer der Vorgängerversion nach der Installation von Parallels Desktop 26 die Meldung, dass die Lizenz nicht überprüft werden konnte.

Dem Parallels-Team zufolge wird hier derzeit an einer Lösung gearbeitet. Bis dahin könne man weiterhin die hier zum Download erhältliche Vorversion 20 verwenden oder sich mit dem Support des Anbieters in Verbindung setzen. Weitere Infos und Updates zu diesem Problem finden sich hier.