Back to School: Kids-Modelle von Kindle und Echo günstiger

Amazon nimmt das Ende der Schulferien zum Anlass für Back-to-School-Aktionen in verschiedenen Produktbereichen. Der Schulstart muss nicht nur für Sonderpreise bei klassischen Schul- und Schreibutensilien herhalten, sondern wird auch als Grund für diverse Technikangebote genannt, die von Beats-Kopfhörern über Drucker bis hin zu Tablets und Computern reichen.

Aus seiner eigenen Produktpalette hat Amazon verschiedene Kids-Versionen von Echo-Geräten und Kindle-Readern im Preis reduziert. Wer hier auf ein Angebot gewartet hat, kommt jetzt zu einem guten Preis zum Zug.

Die Kids-Versionen der Echo-Geräte fallen durch ihre extravagante Optik auf. Günstiger gibt es gerade den Echo Show 5 Kids im Weltraum-Design. Das mit einem 5,5 Zoll großen Bildschirm ausgestattete Alexa-Gerät wird von Amazon mit einer Preisempfehlung von 119,99 Euro gelistet und ist im Rahmen der Aktion für 69,99 Euro zu haben.

Die Kids-Geräte eignen sich natürlich insbesondere für Kinder, im Preis ist das normalerweise 4,99 Euro pro Monat teure Abonnement Amazon Kids+ sowie eine Garantieverlängerung auf zwei Jahre enthalten.

Mit den gleichen Vorteilen ist der Echo Dot im Eulen- oder Drachen-Design ausgestattet, der momentan zum Preis von 39,99 Euro statt 74,99 Euro erhältlich ist. Hier fehlt zwar das Display, das Gerät kann jedoch als Audioplayer oder in Verbindung mit Alexa auch als Wecker verwendet werden.

Auch Kindle-Kids-Modelle günstiger

Auch zwei Kids-Versionen der E-Book-Reader von Amazon gibt es momentan günstiger. Der neue Kindle Colorsoft Kids ist allerdings von der Aktion ausgeschlossen. Die Geräte verfügen über eine verlängerte Garantie sowie eine im Lieferumfang enthaltene Schutzhülle mit buntem Motiv.

Das Standardmodell Kindle Kids gibt es in den Design-Varianten Weltraumwahl oder Einhorntal vorübergehend für 99,99 Euro statt 129,99 Euro und der Kindle Paperwhite Kids ist in den Designs Cyber-Skyline oder Tiefsee für 144,99 Euro statt 179,99 Euro zu haben.