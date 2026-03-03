PairPods verteilt Mac-Audio gleichzeitig auf mehrere Bluetooth-Geräte

Die Mac-Anwendung PairPods, die wir zuletzt im April vergangenen Jahres vorgestellt haben, erweitert mit Version 0.5 ihre Möglichkeiten zur Audiofreigabe deutlich. Bislang ließ sich der auf dem Mac wiedergegebene Ton parallel auf zwei Bluetooth-Geräte verteilen. Nun unterstützt die Open-Source-App die gleichzeitige Ausgabe auf mehr als zwei Empfängern.

PairPods gestattet die einfache Nutzung von mehreren Bluetooth-Hörern am Mac

PairPods orientiert sich funktional an der Audiofreigabe des iPhones, überträgt das Konzept jedoch auf macOS. Nutzer können Musik oder andere Systemtöne etwa an mehrere AirPods oder Beats-Kopfhörer gleichzeitig senden. Voraussetzung bleibt ein Mac mit macOS 13.5 oder neuer.

Mehr als zwei Geräte gleichzeitig nutzbar

Mit Version 0.5 entfällt die bisherige Begrenzung auf genau zwei Ausgabegeräte. Stattdessen lassen sich mehrere ausgewählte Bluetooth-Geräte parallel einbinden. In der Geräteübersicht stehen dafür Auswahlfelder bereit, über die sich individuell festlegen lässt, welche Empfänger an der aktuellen Wiedergabe teilnehmen.

Während einer laufenden Audiofreigabe können Geräte ein oder ausgeschaltet werden. Die Anwendung erstellt die zugrunde liegende Audiokonfiguration automatisch neu, ohne dass die Wiedergabe manuell neu gestartet werden muss. Trennt sich eines der Geräte, setzt PairPods die Übertragung fort, sofern mindestens zwei ausgewählte Empfänger verbunden bleiben.

Zudem speichert die App, welche Geräte von der Freigabe ausgeschlossen wurden, auch über einen Neustart hinweg.

Fehlerbehebungen und technische Anpassungen

Kurz nach Version 0.5.0 wurde mit 0.5.1 ein weiteres Update veröffentlicht. Dieses behebt unter anderem ein Problem, bei dem die Audioausgabe auf einzelnen Geräten nach wenigen Sekunden abbrechen konnte.

Die App greift für den parallelen Betrieb mehrerer Geräte auf die Audiofunktionen von macOS zurück. Anstatt die Abtastrate einzelner Geräte aktiv anzupassen, überlässt die aktuelle Version die Synchronisation der Systemkomponente CoreAudio. Dadurch sollen Verbindungsabbrüche und klangliche Abweichungen reduziert werden.

PairPods bleibt kostenlos auf GitHub verfügbar.