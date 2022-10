ARD Kultur: Neues Kulturportal geht an den Start

Die ARD ruft alle Besucher dazu auf Feedback und Verbesserungsvorschläge zum neuen Portal per E-Mail an [email protected] einzusenden.

Zum heutigen Start tritt ARD Kultur mit mehreren Eigen- und Ko-Produktionen an, zu denen der True-Crime-Podcast „Melody of Crime“, die Mockumentary Comedy-Serie „Szene Report“, das Digitalformat „Pixelparty“, das Rollenspiel „Letzte Beute“ und die fünf Episoden lange Dokumentation „Call me DJ!“ über weiblichen DJs zählen.

Unter der URL ardkultur.de geht heute das neue Kulturportal von Deutscher Welle, Deutschlandradio und den neun ARD-Landesrundfunkanstalten an den Start. Initial befindet sich das neue Online-Angebot noch in seiner Beta-Phase und soll sowohl inhaltlich als auch funktional fortlaufend erweitert werden.

