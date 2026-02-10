waipu.tv bietet Jahrespakete mit Disney+ zu Aktionspreisen

waipu.tv hat eine neue Sonderaktion am Start. Der IPTV-Anbieter hat ein Aktionspaket geschnürt, in dessen Rahmen man sein Perfect-Plus-Abonnement gemeinsam mit dem Videodienst Disney+ ein Jahr lang zu Preisen ab 9,50 Euro pro Monat erhält. Normalerweise kostet waipu.tv Perfect Plus allein bereits 14,99 Euro im Monat.

waipu.tv bewirbt die neue Aktion als „Valentins-Deals“. Dementsprechend steht das Angebot auch nur für begrenzte Zeit zur Verfügung. Beim Abschluss können Kunden zwischen drei verschiedenen Jahrespaketen wählen.

In der günstigsten Variante für 9,50 Euro bekommt man waipu.tv Perfect Plus in Verbindung mit dem durch Werbung mitfinanzierten Disney+-Paket. Für Disney+ Standard, also ohne die Werbeunterbrechungen, bezahlt man mit 10,74 Euro unwesentlich mehr. Disney+ Premium schlägt im Bundle mit waipu.tv Perfect Plus mit monatlich 13 Euro zu Buche. Hier sind dann vier statt zwei gleichzeitige Streams und Ultra-HD anstelle von Full-HD enthalten.

waipu.tv Perfect Plus bietet eine Alternative zum klassischen Kabelanschluss. Nutzer erhalten über das Internet Zugriff auf das Programm von mehr als 300 TV-Sendern, nahezu alle davon in HD. Zudem sind in dem Paket mehr als 70 Pay-TV-Sender sowie ein umfangreiches Mediathekangebot enthalten. Ergänzend steht Abonnenten ein persönlicher digitaler Videorekorder mit 150 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung.

Neue Inhalte von Sony Pictures

waipu.tv hat eben auch eine neue Content-Partnerschaft mit Sony bekannt gegeben. In diesem Rahmen können Nutzer des IPTV-Angebots auf insgesamt 250 Filme sowie 30 Serien mit über 100 Staffeln aus dem Katalog von Sony Pictures zugreifen.

Unter den Neuzugängen finden sich aktuelle Serien wie Justified, The Shield und L.A.’s Finest ebenso wie ältere, aber bekannte Inhalte, darunter Bewitched, Charlie’s Angels, Dawson’s Creek, Bezaubernde Jeannie und Parker Lewis, enthalten. Das begleitende Filmangebot umfasst laut Anbieter Produktionen aus unterschiedlichsten Genres, von Action über Drama bis hin zu Family Entertainment, enthalten.