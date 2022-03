Oscar-Überraschung: Wichtigste Auszeichnung geht an Apple

Als erster Video-Streaming-Dienst überhaupt konnte Apples Netflix-Konkurrent Apple TV+ bei der 94. Vergabe der Academy Awards die Auszeichnung „bester Spielfilm“ für sich verbuchen. Das Gehörlosen-Drama CODA wurde in der Nacht zum Montag im Dolby Theatre in Hollywood als „Best Picture“ ausgezeichnet und konnte sich damit gegen die ebenfalls nominierten Titel „Belfast“, „Don’t Look Up“, „Drive My Car“, „Dune“, „King Richard“, „Licorice Pizza“, „Nightmare Alley“, „The Power Of The Dog“ und Steven Spielbergs „West Side Story“ durchsetzen.

Apples CODA wird „Best Picture“

Aus deutscher Perspektive interessant: Der Oscar für die beste Filmmusik ging einmal mehr an den deutschen Komponisten Hans Zimmer, der nun auch einen Oscar für den Science-Fiction-Film Dune neben seine Auszeichnung für die Filmmusik des Disney-Klassikers „König der Löwen“ stellen kann, die Zimmer bereits 1995 zugesprochen wurde. Überhaupt konnte sich Dune in diesem Jahr gleich in mehreren Kategorien durchsetzen. Neben dem Oscar für die beste Filmmusik punktete die Neuverfilmung des Klassikers auch in den Kategorien „Production Design“, „Visual Effects“, „Cinematography“, „Film Editing“ und „Sound“.

Für Apple ist die Oscar-Auszeichnung eine wichtige Bestätigung. Der Video-Streaming-Dienst betont seit seinen Anfangstagen sich vornehmlich auf hochqualitative Eigenproduktionen konzentrieren zu wollen und lies sich die Gesichte über das einzige hörende Mitglied einer ansonsten gehörlosen Familie 25 Millionen US-Dollar kosten.

„Ohrfeige“ von Will Smith

Die Schlagzeilen dominiert derweil die „Ohrfeige“ während des Zusammentreffens von Will Smith und Chris Rock auf der Bühne der diesjährigen Academy Awards, die ganz eindeutig Teil des inszenierten Begleitprogramms war und sich im eingebetteten 80-Sekunden Clip noch mal nachschauen lässt.