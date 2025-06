Mit OpenAI: Jobs-Witwe unterstützt Jony Ives KI-Hardware

Laurene Powell Jobs, die Witwe des Apple-Mitbegründers Steve Jobs, und Jony Ive, langjähriger Chefdesigner bei Apple, haben über Jahre hinweg das technologische Selbstverständnis eines ganzen Unternehmens geprägt, direkt und indirekt.

Auch nach dem Tod von Steve Jobs im Jahr 2011 ist der enge Kontakt der beiden geblieben. Gemeinsame Projekte, Gespräche über Arbeit und gesellschaftliche Verantwortung begleiten ihre Beziehung bis heute – so zumindest die Selbstdarstellung der beiden Jobs-Wegbegleiter, die den Apple-Chef so gut gekannt haben, wie sonst nur ganz wenige Menschen.

In einem aktuellen Interview mit der Financial Times sprechen Powell Jobs und Ive über ihren Werdegang, ihre fortdauernde Freundschaft und ihre wachsende Skepsis gegenüber der heutigen Tech-Industrie. Beide äußern sich kritisch zur allgegenwärtigen Bildschirmzeit und den sozialen Auswirkungen aktueller Technologien. Besonders bei jungen Menschen sehen sie eine Zunahme psychischer Belastungen – ausgelöst durch ständige digitale Reizüberflutung und soziale Medien.

Die ursprüngliche Idee, dass Technologie inspirieren und den Alltag erleichtern soll, sei aus dem Blick geraten, so Ive.

If you make something new, if you innovate, there will be consequences unforeseen, and some will be wonderful and some will be harmful. While some of the less positive consequences were unintentional, I still feel responsibility. And the manifestation of that is a determination to try and be useful.