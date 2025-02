Ooono P-Disc No3: Elektronische Parkscheibe setzt auf Solarstrom

Falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch eine elektronische Parkscheibe anzuschaffen und dabei die P-Disc von Ooono in der engeren Wahl ist, wartet besser etwas ab. Der dänische Anbieter wird wohl zeitnah ein neues Modell davon auf den Markt bringen.

Die Ooono P-Disc No3 findet sich auf der Webseite des Herstellers zwar noch nicht offiziell gelistet, die zugehörige Produktseite ist allerdings schon so gut wie fertiggestellt und lässt sich – sofern man den Link dazu kennt – auch schon laden.

Abgesehen von einem deutlich verbesserten Display scheint sich das neue Modell vor allem dadurch von seinem Vorgänger zu unterscheiden, dass nun keine Batterien mehr für den Betrieb benötigt werden. Dem Hersteller zufolge sorgen die integrierten Solarmodule dafür, dass sich das Gerät bis zu fünf Jahre lang dauerhaft und ohne Wartungsaufwand verwenden lässt.

„Dünnste elektronische Parkscheibe der Welt“

Zudem ist die P-Disc No3 von Ooono noch etwas dünner geworden. Der Produktbeschreibung zufolge ist sie mit nur noch 9,7 Millimetern Stärke die aktuell dünnste elektronische Parkscheibe der Welt.

Die Ankunftszeit lässt sich auf dem neuen Display nun in kräftigeren Zahlen und kontrastreicher ablesen, was Parkwächtern ihren Job auch bei Sonnenlicht oder in dunklen Parkhäusern erleichtern soll. Die elektronische Parkscheibe wird mithilfe von zwei kleinen Magneten an der Windschutzscheibe befestigt und erkennt die Bewegung des Fahrzeugs. Sobald das Auto für eine etwas längere Zeit nicht mehr bewegt wird, stellt die Uhr automatisch die Ankunftszeit ein. Wie bei Pappscheiben üblich, wird auf die nächste halbe Stunde aufgerundet. Die Verwendung von elektronischen Parkscheiben ist in Deutschland legal, solange diese vom Kraftfahrtbundesamt zugelassen sind und eine entsprechende Kennung sichtbar tragen.

Alternativen bereits ab 20 Euro erhältlich

Auch wenn sie sich aktuell noch nicht bestellen lässt, nennt Ooono bereits einen Preis für die P-Disc No3. Mit 39,95 Euro kostet das neue Modell nur fünf Euro mehr als die bislang noch als aktuelles Modell angebotene P-Disk No2. Bezieht dies also in eure eventuellen Kaufüberlegungen mit ein. Ansonsten gibt es noch jede Menge anderer und ebenfalls in Deutschland zugelassene Geräte aus diesem Segment. Einer der bekanntesten Anbieter ist hier Needit, bei dem man schon für deutlich weniger Geld durchaus taugliche Produkte erhält.