Neu bei Paramount+ im März und April 2025

Der Videodienst Paramount+ hat seine Programmvorschau für die Monate im März und April veröffentlicht. Neben dem Start der Originals-Serie „Happy Face“ und der zweiten Staffel von „School Spirits“ steht mit „Transformers One“ auch eine neue Produktion aus dem „Transformers“-Universum auf dem Plan.

Happy Face

„Happy Face“ erzählt die Geschichte von einem inhaftierten Serienmörder, der nach dem er jahrzehntelang keinen Kontakt zu seiner Tochter Melissa hatte, wieder in deren Leben eindringt. Über die acht Episode ersten Staffel hinweg muss Melissa nun herausfinden, ob ein unschuldig für ein Verbrechen bezahlen soll, dass auf das Konto ihres Vaters geht. In den Hauptrollen sind der aus „The Substance“ bekannte Dennis Quaid und Annaleigh Ashford aus „Bad Education“ zusehen.

School Spirits 2

„School Spirits 2“ knüpft an das Finale der ersten Staffel an und begleitet die von Peyton List gespielte und im Jenseits lebende Protagonistin Maddie Nears bei ihrem Versuch, eine Verbindung zu lebenden Welt aufzubauen, um Ihr verschwundenes Ich wieder zu finden.

Hard Home

„Hard Home“ ist ein neuer und erst ab 18 Jahren freigegebener Spielfilm von Paramount, in dessen Mittelpunkt eine von Simone Kessell (Yellowjackets, Obi-Wan Kenobi) gespielte Mutter steht, die sich an dem Mörder ihrer Tochter reichen will.

Transformers One

Mit „Transformers One“ greift ein weiterer neuer Spielfilm von Paramount die alte Idee auf, die Geschichte der beiden Erzfeinde Optimus Prime und Megatron zu zeigen. Die beiden Transformers waren einst beste Freunde und hatten eine brüderliche Beziehung zueinander, bis sie in einen Konflikt mit ihrem Anführer Sentinel Prime verwickelt wurden.

Smile 2: Siehst du es auch?

Auch „Smile 2: Siehst du es auch?“ ist eine neue Filmproduktion aus den Paramount-Studios. Hier steht die von Naomi Scott gespielte Popsängerin Skye Riley im Vordergrund, die durch unerklärliche Ereignisse dazu gezwungen wird, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Paramount+: Alle Neuheiten im März und April

1. März

NCIS: Sydney – Staffel 2 (4 Episoden)

– Staffel 2 (4 Episoden) Peppa Pig – Staffel 7 (51 Episoden)

– Staffel 7 (51 Episoden) Peppa Pig: Ridiculousness – Staffel 8 (52 Episoden)

2. März

1923 – Staffel 2 (2 Episoden)

7. März

Yellowjackets – Staffel 3 (5 Episoden)

8. März

NCIS: Sydney – Staffel 2 (5 Episoden)

9. März

1923 – Staffel 2 (3 Episoden)

14. März

Yellowjackets– Staffel 3 (6 Episoden)

15. März

NCIS: Sydney – Staffel 2 (6 Episoden)

16. März

1923 – Staffel 2 (4 Episoden)

21. März

Happy Face – Staffel 1 (1 Episode)

– Staffel 1 (1 Episode) Yellowjackets – Staffel 3 (7 Episoden)

– Staffel 3 (7 Episoden) Hard Home – Film

22. März

NCIS: Sydney – Staffel 2 (7 Episoden)

23. März

1923 – Staffel 2 (5 Episoden)



28. März

Happy Face – Staffel 1 (1 Episode)

– Staffel 1 (1 Episode) Yellowjackets – Staffel 3 (8 Episoden)

29. März

NCIS: Sydney – Staffel 2 (8 Episoden)

30. März

1923 – Staffel 2 (6 Episoden)

11. April

School Spirit 2 – Staffel 2 (8 Episoden)

– Staffel 2 (8 Episoden) Transformers One – Film

22. April