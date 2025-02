Netflix-Rückzieher: Doch nicht in TV-App integriert

Netflix-Abonnenten, die ein Apple-Gerät ihr Eigen nennen, haben sich zu früh gefreut. Am Freitag haben wir darüber berichtet, dass sich die Inhalte von Netflix jetzt endlich auch in Apples TV-App finden lassen. Mittlerweile hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich dabei um ein Versehen handelte. So argumentiert zumindest Netflix in einer gegenüber amerikanischen Medien ausgegebenen Stellungnahme. Der Fehler sei korrigiert worden, und die Funktion ist damit auch wieder aus der TV-App von Apple verschwunden.

Die Integration externer Videodienste in die TV-App von Apple ermöglicht es, dass deren Inhalte in einzelnen Bereichen der Apple-Anwendung erscheinen. Beispielsweise erscheinen dann die als nächstes anstehenden Serienfolgen oder auch nicht zu Ende geschaute Filme im Bereich „Weiter ansehen“ oder vorgemerkte Inhalte in der persönlichen Watchlist der TV-App von Apple.

Gründe für die Netflix-Weigerung unklar

Während diese Funktion mittlerweile von allen nennenswerten Anbietern unterstützt wird, bleibt Netflix hier weiterhin außen vor. Die Gründe für diese Entscheidung sind umstritten. So heißt es einerseits, dass Netflix die Nutzer gerne in den eigenen Apps halten will. Allerdings wird dagegen argumentiert, dass sich die Weitersehen-Funktion auf anderen Plattformen durchaus auch über die Netflix-App hinaus wiederfindet und Netflix diese Funktion auf Apple-Geräten bewusst zurückhalte.

Wenn man der Angelegenheit etwas Positives abgewinnen will, kann man die Vermutung heranziehen, dass Netflix mit dieser Integration experimentiert und die Freigabe womöglich nur zu früh erfolgt ist, weil derzeit noch interne Tests in diesem Bereich stattfinden.

21 TV-App-Integrationen in Deutschland

Die Liste der offiziellen Partner von Apples TV-App-Integration ist aber auch ohne Netflix ausgesprochen stattlich. Eine nach Ländern sortierte Übersicht findet ihr auf dieser Apple-Webseite. Für Deutschland werden hier derzeit 21 Anbieter aufgeführt, neben kommerziellen Videodiensten sind hier auch verschiedene TV-Sender und deren Mediatheken gelistet.