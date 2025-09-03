Amazon bietet Gebrauchtwaren und Rückläufer zu Sonderpreisen an

Bei Amazon feiern die Second Chance Deal Days Premiere. Der Händler veranstaltet erstmals eine Verkaufsaktion ausschließlich für Second-Hand-Artikel. Das Ganze läuft von heute bis zum 9. September.

Im Rahmen der Aktion will Amazon gebrauchte und generalüberholte Ware mit bis zu 50 Prozent Preisnachlass anbieten. Auf diesem Weg wolle man die Lebensdauer von Produkten verlängern und so auch den Ressourcenverbrauch senken.

Elektronik, Haushaltsgeräte und mehr

Amazon verweist darauf, dass in Deutschland derzeit rund 40 Millionen Second-Hand-Produkte auf seiner Handelsplattform verfügbar sind. Diese reichen von Unterhaltungselektronik und Computern über Haushaltsgeräte und Spielwaren bis hin zu Fitnessartikeln. Vor dem Wiederverkauf würden die Waren geprüft, gereinigt und, falls nötig, repariert. Erst danach gingen sie mit einer neuen Zustandsbeschreibung und Preisreduktion in den Verkauf.

Im vergangenen Jahr wurden laut Amazon allein in Deutschland mehr als 20 Millionen Retouren oder generalüberholte Artikel verkauft. Insgesamt hätten die Käufer der Artikel mehr als 160 Millionen Euro gespart.

Nach einer von Amazon in Auftrag gegebenen Umfrage kaufen inzwischen mehr als zwei Drittel der Europäer Second-Hand-Produkte. Als Gründe wurden steigende Lebenshaltungskosten, Umweltbewusstsein und einfache Verfügbarkeit genannt. Für Kunden in Deutschland sei aber vor allem der Zustand der Artikel sowie Garantien und Rückgabemöglichkeiten entscheidend.

Rückläufer oder gebraucht

Bei Amazon sind gebrauchte Produkte über zwei Programme erhältlich. Beim „Retourenkauf“ handelt es sich um zurückgesandte oder geöffnete Artikel, die nach einer Prüfung mit Zustandsbeschreibungen wie „Neuwertig“ oder „Gut“ angeboten werden. Unter dem Label „Amazon Renewed“ finden sich generalüberholte Waren, die von qualifizierten Partnern getestet und aufbereitet wurden. Die Aktionsseite zu den Second Chance Deal Days kombiniert preislich attraktive Produkte aus beiden Kategorien und ist noch bis Dienstag aktiv.