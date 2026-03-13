OntheGo: Satechi kombiniert iPad-Ständer und USB-C-Hub in einem Gerät

Der Zubehörhersteller Satechi hat mit dem OntheGo Foldable Stand Hub ein neues Zubehör für iPad-Nutzer angekündigt. Das Gerät verbindet einen klappbaren Aluminiumständer mit einem integrierten Multiport-Hub und soll mobile Geräte um zusätzliche Anschlüsse erweitern.

Gedacht ist die Lösung für Situationen, in denen das iPad (oder auch das iPhone) als Arbeitsgerät genutzt werden. Das kann etwa im Homeoffice, auf Reisen oder bei Präsentationen vor Ort der Fall sein. Der Stand bringt das Gerät in eine aufgestellte Position und stellt gleichzeitig zusätzliche Schnittstellen bereit.

Anschlüsse für Displays, Speicher und Stromversorgung

Der integrierte Hub erweitert kompatible Geräte um mehrere Anschlüsse. Über HDMI kann ein externer Monitor mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hertz angeschlossen werden. Dadurch lassen sich Mobilgeräte auch in Kombination mit einem zweiten Bildschirm einsetzen.

Für Datenübertragungen stehen ein USB-C- und ein USB-A-Port zur Verfügung. Beide unterstützen Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Zusätzlich besitzt das Zubehör einen Kartenleser für SD- und microSD-Speicherkarten nach UHS-II-Standard. Damit lassen sich Foto- und Videodateien mit Datenraten von bis zu 312 Megabyte pro Sekunde importieren.

Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-C-Anschluss mit Power Delivery. Dieser kann laut Hersteller bis zu 100 Watt Eingangsleistung aufnehmen und angeschlossene Geräte mit bis zu 85 Watt versorgen. Ein zusätzlicher 3,5-Millimeter-Anschluss ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern oder Mikrofonen.

Klappbares Design für mobile Arbeitsplätze

Der Stand besteht aus Aluminium und verfügt über ein integriertes USB-C-Hostkabel, das im Gehäuse verstaut werden kann. Eine rutschhemmende Oberfläche soll Tablets und Smartphones während der Nutzung stabil halten. Das Scharnier ist laut Hersteller für häufiges Falten ausgelegt.

Zusammengeklappt misst der OntheGo Foldable Stand Hub rund 11 × 11 Zentimeter bei einer Höhe von knapp zwei Zentimetern. Dadurch lässt es sich laut Hersteller problemlos in Taschen oder Rucksäcken transportieren.

Der OntheGo Foldable Stand Hub soll in Kürze über Amazon erhältlich sein. Der Hersteller nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 89,99 Euro.