„Only Murders in the Building“ geht im Juni weiter – Sky Ticket aktuell zum halben Preis

„Only Murders In the Building“ ist eine der erfolgreichsten und wohl auch besten Serien im Programm von Disney+. Dementsprechend erfreulich kommt für Abonnenten des Streaming-Dienstes die Meldung, dass Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short ihre Ermittlungen im Arconia-Building fortsetzen. Die neue Staffel startet am 28. Juni.

„Only Murders In the Building“ stammt aus der Feder von Steve Martin und John Hoffman. Mit Infos zum Inhalt der zweiten Staffel halten sich bislang sowohl die Autoren als auch Disney bedeckt. Unten hängt der aktuelle Pressetext dazu an.

Nach dem schockierenden Tod der Vorstandsvorsitzenden von Arconia, Bunny Folger, versuchen Charles (Steve Martin, „Vater der Braut“), Oliver (Martin Short, „The Morning Show“) und Mabel (Selena Gomez, „The Dead Don't Die“), ihren Mörder zu entlarven. Dabei kommt es jedoch zu drei (unglücklichen) Komplikationen – das Trio wird öffentlich für den Mord an Bunny verdächtigt, sie sind nun das Thema eines konkurrierenden Podcasts und müssen sich mit einer Reihe von New Yorker Nachbarn auseinandersetzen, die alle glauben, sie hätten einen Mord begangen.

Sky Ticket zum halben Preis

Und wenn wir schon beim Thema Videodienste sind, gleich noch der Hinweis auf die aktuellen Frühlingsangebote bei Sky Ticket. Für kurze Zeit gibt es dort 50 Prozent Rabatt auf die verschiedenen Ticket-Angebote. Sky hält die Pakete „Entertainment“, „Entertainment + Cinema“ und „Supersport“ bereit und reduziert die regulären Monatspreise um die Hälfte. Achtet allerdings auf die mit diesen angeboten teils verbundenen Laufzeiten und Kündigungsfristen.