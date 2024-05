Omniclip: Videoschnitt direkt im Browser

Im Laufe der vergangenen sechs Monate hat der Entwickler Przemysław Gałęzki eine neue Web-App zur Videobearbeitung entwickelt und diese nun mit dem Namen Omniclip als Open-Source-Projekt verfügbar gemacht.

Die kostenfreie Web-Applikation ermöglicht es Nutzern, Videos direkt im Browser zu bearbeiten. Omniclip arbeitet dabei vollständig lokal und lädt keine Inhalte auf fremde Server. Omniclip wurde als Showcase-Projekt für Gałęzkis Portfolio erstellt. Ein Hobby-Projekt für bevorstehende Bewerbungsgespräche, dessen kompletter Quellcode auf dem Code-Portal GitHub eingesehen werden kann.

Omniclip selbst lässt sich auf omniclip.app besuchen. Die Web-App ist kostenlos und wird unter der MIT-Lizenz angeboten. Unter der Haube nutzt Omniclip die so genannte Webcodecs-API, eine Schnittstelle moderner Browser, die sich zur Videobearbeitung einsetzen lässt.

Vier Spuren, mehrere Werkzeuge

Frisch angesteuert wirkt Omniclip erst mal recht dröge, die Web-App ist jedoch in der Lage, Videos zuzuschneiden und zu teilen, kann geladene Clips rotieren, in der Größe verändern, skalieren und um Text-Overlays ergänzen. Neben Audio, Text und MP4-Videos werden auch Bilddateien unterstützt, zudem ist der Export in unterschiedlichen Auflösungen möglich.

Allerdings gibt es aktuell einige Einschränkungen: Die Anwendung funktioniert derzeit nur mit Videos, die es auf mindestens 25 Bilder pro Sekunde (oder mehr) bringen, zudem werden maximal vier Spuren unterstützt. Auch eine Mobilegeräte-Optimierung der Oberfläche steht aktuell noch aus.

Nichtsdestotrotz darf Omniclip im Blick behalten werden. Zeigt die Web-Anwendung doch recht eindrucksvoll, wie umfangreich sich aktuelle Browser inzwischen auch für Aufgaben zweckentfremden lassen, die nur noch wenig mit der Darstellung von Webinhalten zu tun haben.