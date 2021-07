OLED Pro: LG stellt neue UltraFine-Monitore vor

Apple hat über mehrere Jahre hinweg zwei LG UltraFine-Modelle in den eigenen Filialgeschäften verkauft. Aktuell werden das 1300 US-Dollar teure LG UltraFine 5K Display und das 700 US-Dollar teure LG UltraFine 4K Display ausschließlich in den amerikanischen Apple-Filialen verkauft. Apple Deutschland listet die UltraFine-Monitore nicht mehr im hauseigenen Online-Shop.

Insert

You are going to send email to