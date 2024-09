Oktober-Highlights: Neuer Miyazaki bei Netflix, “Licht Aus” bei Prime Video

Video-Streaming-Anbieter wie Netflix und Prime Video setzen weiterhin auf exklusive Inhalte, um ihre Abonnenten zu binden. Während Netflix im kommenden Monate mit einem neuen Werk von Hayao Miyazaki aufwarten will, startet Prime Video eine Reality-Show, die Prominente 120 Stunden in Dunkelheit verbringen lässt.

Netflix bringt Miyazaki-Film „The Boy and the Heron“

Ab dem 7. Oktober 2024 wird der Animationsfilm „The Boy and the Heron“ (deutscher Titel: „Der Junge und der Reiher“) exklusiv auf Netflix verfügbar sein, allerdings nicht in Japan und den USA. Der Streaming-Platzhirsch erweitert damit sein Angebot an japanischen Animationsfilmen, das bereits 22 Werke des renommierten Studio Ghibli umfasst. Hier konnte sich Netflix schon vor einiger Zeit die Exklusivrechte sichern und wird auch andere populäre Titel wie Grave of the Fireflies (deutscher Titel: „Die letzten Glühwürmchen“) ab September 2024 in den eigenen Katalog aufnehmen.

Bei „The Boy and the Heron“ handelt es sich um das erste Werk von Hayao Miyazaki seit zehn Jahren. Der Film erzählt die Geschichte des jungen Mahito, der nach dem Verlust seiner Mutter in die ländliche Heimat seiner Familie zieht. Dort wird er in eine mysteriöse Welt hineingezogen, die von fantastischen Kreaturen und faszinierenden Fragen nach Leben und Tod geprägt ist. Der Film dürfte besonders Fans von Miyazakis bisherigen Werken ansprechen – die wir euch an dieser Stelle wärmsten empfehlen können.

Prime Video startet „Licht Aus“ am 31. Oktober

Auf Prime Video startet Ende Oktober die neue Originals-Show „Licht Aus“, in der acht Prominente eine extreme Herausforderung meistern sollen: 120 Stunden in völliger Dunkelheit. Es wirken mit: Negah Amiri, Gloria Burkandt, Gedeon Burkhard, Pietro Lombardi, Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Luna Schweiger, Timur Turga. Die Show, die in sechs Episoden ausgestrahlt wird, kombiniert Reality-Elemente mit einem experimentellen Ansatz.

In völliger Dunkelheit müssen die Teilnehmenden verschiedene Aufgaben und Prüfungen bestehen. Selbst einfache Handlungen, wie Essen, werden dabei ganz ohne Beleuchtung zur Herausforderung. Dank Nachtsichtkameras können die Zuschauer das Geschehen verfolgen, während Moderator Steven Gätjen und die Psychologin Sandra Sangsari im Kontrollraum die mentale und körperliche Verfassung der Kandidaten überwachen.

Mit Licht Aus versucht Prime Video, eine Mischung aus Unterhaltung und psychologischem Experiment zu bieten, die sich an die britische Vorlage Scared of the Dark anlehnt. Die Show wird ab dem 31. Oktober exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar sein.