C1 und C1 Station: Dreame launcht Fensterputzroboter in Deutschland

Mit den Modellen C1 und C1 Station führt Dreame erstmals Geräte zur automatisierten Fensterreinigung in Deutschland ein. Das Unternehmen, das bislang vor allem mit Staubsauger- und Wischrobotern auftrat, erweitert damit sein Angebot im Bereich vernetzter Haushaltsgeräte.

Der Dreame C1 kostet 399 Euro und richtet sich an den täglichen Einsatz im Haushalt, während die C1 Station für 599 Euro mit größerer Ausdauer und erweiterten Sicherheitsmechanismen auf größere Flächen und gewerbliche Nutzung abzielt. Beide Geräte starten mit einem Preisabzug von 100 Euro in den Markt.

C1 Station mit hoher Laufzeit

Die C1 Station arbeitet mit einem Akku, der eine Betriebszeit von bis zu drei Stunden ermöglicht. Flächen von rund 90 Quadratmetern lassen sich damit in einem Durchgang abdecken. Selbst wenn der Akkustand niedrig ist, bleibt das Gerät noch eine halbe Stunde fest auf der Glasfläche haften, bis es abgenommen wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, es über Kabel gleichzeitig zu laden und zu betreiben. Ein integriertes Rückzugssystem System verhindert dabei Kabelsalat.

Für die Befestigung sorgen starke Saugnäpfe mit einer hohen Haltekraft. Ein Sicherungsseil sowie eine automatische Fallsicherung ergänzen den Schutz. Die Saugleistung beträgt bis zu 5.500 Pascal und soll für verlässliche Haftung auch auf glatten oder leicht unebenen Oberflächen sorgen. Neu ist zudem die sogenannte CornerClean-Funktion, die durch flexible Reinigungsmodule auch den Randbereich des Fensters erfasst.

Verschiedene Reinigungsprogramme und eine duale Sprühtechnik erlauben die Anpassung an unterschiedliche Glasflächen. Hand aufs Herz: Uns erinnert die C1 Station sehr stark an den Winbot W2 Pro OMNI, den wir Anfang des Jahres ausführlich vorgestellt haben.

C1 als kompakter Alltagshelfer

Der Dreame C1 arbeitet mit der gleichen Saugleistung, ist jedoch kleiner und einfacher gehalten. Auch er setzt auf CornerClean-Module und kann sich mithilfe eines Navigationssystems automatisch über die Fläche bewegen. Dieses wählt je nach Situation ein Z- oder N-Muster und setzt die Reinigung nach Unterbrechungen an der zuletzt behandelten Stelle fort.

Beide Modelle sind ab sofort erhältlich. Der Start-Rabatt von 100 Euro wird noch bis zum 10. September gewährt.