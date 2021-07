Office für iPad: Microsoft mit neuem Ribbon-Design

Das neue Ribbon-Design ist verfügbar in den Insider-Versionen ab Ausgabe 2.51 (Build 21070606) und neuer. Wann genau auch reguläre Office-Nutzer in den Genuss des neuen Menübands kommen werden, lässt Microsoft aktuell noch offen.

Daher können Insider die neue Darstellung vorerst noch vollständig deaktivieren. Ist ein Dokument auf dem iPad geöffnet, lässt sich das neue Ribbon-Design über die (…)-Taste der weiteren Optionen im Punkt „New Look & Feel“ abschalten. Anwender, die sich dafür entschieden haben diesen Schalter umzulegen sind dazu aufgerufen Microsoft mitzuteilen, was diese genau an dem neuen Design gestört hat.

Konkret hat Microsoft den sogenannten Ribbon-Bereich der iPad-Apps neu gestaltet, also das schmale Menüband unter der Statusleiste der Tablet-Anwendungen. Der neue Look soll sich laut Microsoft moderner anfühlen und beim Arbeiten dabei helfen, sich stärker auf den Produktivinhalt zu konzentrieren.

