"Help us help you, get an AirTag" Offensive gegen Autodiebe: New York verteilt AirTags kostenlos

Nach einer massiven Zunahme von Kraftfahrzeug-Diebstählen in New York setzt der New Yorker Bürgermeister Eric Adams jetzt auf technologische Aufrüstung und hat die Einwohner der Metropole zur Nutzung von Apples AirTags aufgerufen. Die Sachen-Finder könnten einen positiven Beitrag leisten, was die Wiederbeschaffung der Fahrzeuge angeht, so Adams bei einem öffentlichen Auftritt. 500 Gratis-AirTags für die Bronx Für Bewohner der Bronx, die von der Zunahme an Carjacking-Übergriffen zuletzt überdurchschnittlich stark betroffen war, stehen zudem 500 kostenfreie AirTags zur Verfügung, die von einer gemeinnützigen Organisation vor Ort gespendet wurden und zum Aufspüren der Fahrzeugdiebe führen sollen. Während andere schwere Straftaten wie Schießereien, Diebstähle und Raubüberfälle zuletzt eher rückläufig waren, nahm die Anzahl an Fahrzeugdiebstählen deutlich zu. Und eben hier sollen nach Ansicht des New Yorker Bürgermeisters fortan die von Apple angebotenen AirTags zumeist für ein Wiederauffinden gestohlener Fahrzeuge sorgen. Wie Adams ausgeführt hat, würden sich die AirTags hervorragend zum Verstecken im Auto eignen, seien leicht zu überwachen und könnten den Strafverfolgungsbehörden quasi in Echtzeit über den Standort eines Fahrzeuges informieren. „Help us help you, get an AirTag" Dass der Bürgermeister damit eindeutig gegen Apples Einsatzempfehlung der AirTags handelt, überrascht. Hat Apple vor knapp einem Jahr, im „Update zu AirTag und unerwünschtem Tracking" doch ziemlich klar festgestellt, dass sich die Tracker vor allem zum Auffinden verlorener Objekte und weniger zum Verfolgen von Personen eignen würden: „AirTag ist entwickelt worden, um Menschen zu helfen, ihre persönlichen Gegenstände zu finden, nicht um Personen oder fremdes Eigentum zu tracken." Nicht zuletzt, weil Apple aktiv auf vorhandene AirTags hinweist und selbst Android-Nutzern eine kostenlose App zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe sich unentdeckte AirTags in der unmittelbaren Umgebung aufspüren lassen.