macOS Ventura: Bildmotive per Mausklick freistellen

In der Fotos-App wird die vom Betriebssystem automatisch erstellte Auswahl sogar durch eine umlaufende Konturlinie und einen leicht ausgegrauten Hintergrund visualisiert, wenn man den Mauszeiger über die Option „Auswahl kopieren“ bewegt. In Safari müsst ihr zwar auf dieses Schauspiel verzichten, könnt durch einen Klick auf „Auswahl kopieren“ allerdings ebenfalls nur das freigestellte Hauptmotiv anstelle des kompletten Fotos kopieren.

Die Vorgehensweise ist dabei unabhängig vom Programm weitgehend identisch. Ihr müsst das entsprechende Foto öffnen beziehungsweise in Safari in einem neuen Fenster aufmachen und anschließend mit gedrückter Control-Taste (ctrl) anklicken. Zusätzlich zum Standardbefehl „Kopieren“ erscheint hier dann die Option „Auswahl kopieren“. Es kann abhängig von der Komplexität des Motivs und der Rechenleistung allerdings einen Moment dauern, bis dieser zusätzliche Befehl erscheint.

Um das Hauptmotiv eines Fotos auf dem Mac auszuwählen, muss mindestens macOS 13 Ventura installiert sein. Die Funktion selbst steht dann anders als man meinen möchte nicht nur in Apples Fotos-App, sondern darüber hinaus auch in anderen von Apple mit dem Mac-Betriebssystem ausgelieferten Anwendungen wie Vorschau, Mail und selbst direkt im Webbrowser Safari zur Verfügung.

