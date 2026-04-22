Logitech erleichtert Wechsel zwischen mehreren Computern

Mit der neuesten Version 2.3.875545 der Anwendung Logi Options+ kümmert sich Logitech um Nutzer, die ihre Tastatur und Maus mit mehreren Computern verwenden. Mithilfe der Software lassen sich die Eingabegeräte so konfigurieren, dass stets beide direkt zur Verfügung stehen, wenn man zwischen den Computern wechselt.

Die Grundlage hierfür schafft die Integration einer verbesserten Version von „Enhanced Easy-Switch“ in Logi Options+. „Enhanced Easy-Switch“ sorgt dafür, dass Maus und Tastatur stets gemeinsam zwischen mehreren Computern wechseln. Wenn man die Tastatur auf einen anderen Rechner umschaltet, folgt die Maus diesem Wechsel selbstständig. Dadurch entfällt das manuelle Umschalten jedes einzelnen Geräts.

Voraussetzungen für die Nutzung

Voraussetzung ist, dass auf allen beteiligten Computern die aktuelle Version von Logi Options+ installiert ist. Zudem müssen die Geräte kabellos über Bluetooth oder den neueren Logi-Bolt-Empfänger verbunden sein. Ältere Empfänger oder Kabelverbindungen werden nicht unterstützt. Wichtig ist außerdem, dass sowohl die Maus als auch die Tastatur zuvor mit allen Computern gekoppelt wurden. Logitech weist außerdem darauf hin, dass die Firmware der Geräte auf verfügbare Updates geprüft werden sollte.

Nicht alle von Logitech angebotenen Tastaturen und Mäuse sind mit dieser Funktion kompatibel. Laut Hersteller ist „Enhanced Easy-Switch“ nach dem Update auf die aktuelle Version für die Tastaturen MX Keys S, MX Keys for Mac und alle Varianten von MX Keys Mini verfügbar. Die verwendete Maus muss Bolt-Verbindungen und Easy-Switch unterstützen. Darüber hinaus lässt sich die Funktion auch mit „Casa Touch“-Touchpads und dem MX Creative Console Dialpad verwenden.

Logi Options+ im Überblick

Aktuelle Logitech-Aktion

Logitech bietet aktuell über Amazon verschiedene Mäuse und Tastaturen vergünstigt an. Wer sicherstellen möchte, dass die Geräte die Funktion unterstützen, findet hier ausführliche Infos zu Easy Switch und den kompatiblen Geräten.