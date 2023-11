O2 Festnetz: Upload-Geschwindigkeit und Grundgebühr steigen

O2 überarbeitet die Preise für sein Festnetzangebot. Unterm Strich erhöht sich vom 15. November an bei allen Tarifstufen mit Ausnahme von O2 Home XXL der Grundpreis um monatlich 5 Euro. Damit verbunden ändert sich auch der Name des Programms, am 15. November wird aus „O2 My Home“ das prägnantere „O2 Home“.

Als Gegenleistung kündigt O2 zumindest für einen Teil seiner Festnetztangebote verbesserte Upload-Geschwindigkeiten an. Kunden, die über den Vertragspartner Vodafone mit Kabelinternet versorgt werden, erhalten in den Tarifen M, L und XL künftig bis zu 50 Mbit/s anstelle der bisherigen 25 Mbit/s Upload-Leistung.

Alle Festnetz-Tarife von O2 beinhalten eine Allnet-Flatrate für unbegrenztes Telefonieren ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze. Wer mit dem Gedanken an die Nutzung von Glasfaser spielt, muss bei seinen Kalkulationen eine vom Infrastrukturanbieter unabhängige Erschließungspauschale in Höhe von 599,99 Euro einbeziehen.

O2 mit „größter Internet@Home-Verfügbarkeit“

O2 will die gestiegenen Preise zum Teil auch durch attraktivere Angebote für Neukunden wettmachen. Diese sollen künftig auf alle Laufzeittarife der Technologien Kabel und Glasfaser mit einem Mindestpreis von 29,99 Euro über ein Jahr hinweg monatlich 15 Euro Preisnachlass erhalten. Auf LTE/5G-Verträge gibt es zwölf Monate lang 20 Euro und auf DSL jeweils 10 Euro Rabatt.

O2 bezeichnet sich als den Anbieter mit der größten „Internet@Home-Verfügbarkeit“ in Deutschland. Zustande kommt dies allerdings im Wesentlichen durch Kooperationen mit diversen anderen Anbietern, allem voran Vodafone und Tele Columbus im Kabelbereich und der Deutschen Telekom im Segment der VDSL- und Glasfaserabdeckung. Darüber hinaus arbeitet die Telefónica-Tochter mit regional tätigen Netzbetreibern wie EWE TEL, wilhelm.tel, Unsere Grüne Glasfaser (UGG) und westconnect zusammen.