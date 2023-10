macOS Sonoma: Dropbox, OneDrive und Googel Drive mit Problemen

Vergleichbare Probleme im Zusammenhang mit Microsoft OneDrive deuten ebenso darauf hin, dass sich unter macOS Sonoma generell etwas im Zusammenhang mit der Integration von Cloud-Diensten von Drittanbietern geändert hat, auf das diese Anbieter so nicht vorbereitet waren. In den Supportforen von Microsoft finden sich Berichte von OneDrive-Nutzern , die sich nach dem Update auf macOS Sonoma ebenfalls mit dem Problem konfrontiert sehen, weil unter anderem die Synchronisierung zwischen Mac und Cloud-Server nicht mehr zuverlässig abgeschlossen wird.

Auch Dropbox versucht offenbar, Apple die Schuld für aktuelle Inkompatibilitäten zuzuschieben. In den Supportforen von Dropbox berichten zahlreiche Nutzer des Cloud-Speicher-Dienstes ähnlich wie die Google-Nutzer, dass im Anschluss an das Update auf macOS Sonoma dauerhaft Indexierungs- und Synchronisierungsprozesse laufen. Vom Dropbox-Support haben Betroffene offenbar zum Teil die Aussage erhalten, dass der Schwarze Peter in dieser Angelegenheit bei Apple liegt.

Insert

You are going to send email to