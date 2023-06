Meross Schaltsteckdose mit Verbrauchsmessung: Matter teurer als HomeKit

Mit dem Verkaufsstart über Amazon geht die Markteinführung der EU-Version der Steckdose nun in die nächste Stufe. Der genannte Einzelpreis in Höhe von 19,99 Euro konkurriert dabei mit den direkt auf der Herstellerseite genannten 35,23 Euro für ein Doppelpack. Aktuell ist die Produktneuheit allerdings weder in Deutschland noch direkt bei Meross lieferbar, der Hersteller wartet noch auf Nachschub aus der Produktion.

Die für europäische Steckdosen konzipierte Matter-Schaltsteckdose von Meross wurde erstmals zu Jahresbeginn direkt beim Hersteller zur Vorbestellung angeboten, hat im Anschluss an die Auslieferung dann allerdings erstmal für Verwirrung und Verunsicherung gesorgt. Meross hat die an Vorbesteller gelieferte erste Charge nämlich wegen nicht näher beschriebenen „Sicherheitsrisiken“ zurückgerufen . Mittlerweile wurden den betroffenen Kunden allerdings entsprechender Ersatz zugestellt.

Meross bietet seine kompakte und mit Matter kompatible Mini-Schaltsteckdose MSS315 jetzt offiziell auch in Deutschland zur Bestellung an. Bei Amazon wird das Produkt mit einem Verkaufspreis von 19,99 Euro gelistet, allerdings noch ohne konkretes Lieferdatum.

Insert

You are going to send email to