Nur noch heute: 10 Euro für Spotify-Nutzer, 90 Tage Hörbuch-Zugriff

Mit dem großzügigen Gratis-Zugang, der stellenweise auch Prime-Nutzern mit länger zurückliegenden Audible-Testphasen angeboten wird, will Amazon vom eigenen Hörbuch-Angebot überzeugen. Im Laufe der drei Monate lassen sich 3 beliebige Hörbücher aus dem Audible-Katalog auswählen, die auch nach dem Ende der 90 Tage in eurem Besitz verbleiben.

Alles was dafür zur tun ist beschreibt Amazon auf dieser Info-Seite : Spotify-Gutscheine im Wert von 60 euro oder mehr kaufen, den Code SPOTIFY22PD im Bezahlvorgang an der Amazon-Kasse eingeben, auf den Aktionsgutschein warten und diesen dann bis zum 30. November einlösen.

Noch bis morgen können Spotify-Nutzer, die dem Streaming-Dienst ohnehin 10 Euro pro Monat zuwerfen, einen Amazon-Gutschein in Höhe von 10 Euro abgreifen , wenn diese einen Spotify-Gutschein im Wert von mindestens 60 Euro erwerben, also die Monatsgebühren für das kommende halbe Jahr schon mal im voraus begleichen.

Heute um Mitternacht enden die seit gestern laufenden Prime-Day-Angebote und mit ihnen auch viele Sonderaktionen, die schon in der ersten Oktober-Woche an den Start gegangen sind.

