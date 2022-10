Aus Notebooks werden Laptops: Apple mit neuer Sprachregelung

Welche Gründe jedoch dazu geführt haben, dass Apple auch in der eigenen Dokumentation jetzt durchgängig von Laptops und nicht mehr von Notebooks spricht ist aktuell noch unklar. Derzeit sind die Eingriffe nur in englischsprachigen Hilfe-Artikeln sichtbar, die deutschen Pendants dürften jedoch schon in Kürze folgen.

Geht es nicht um ein spezifisches MacBook-Modell, etwa das MacBook Air, dann heißt es bei Apple schlicht „Notebooks“ oder auch „Notebook Computers“ bzw. hieß es, um genauer zu sein. In einer umfassenden Aktualisierung der hauseigenen Support-Datenbank hat Apple zahlreiche Vorkommnisse des Wortes „Notebooks“ jetzt durch „Laptops“ ersetzt und spricht in den entsprechenden Einträgen nunmehr von „Mac Laptop Computers“.

