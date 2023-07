Kracher: Echo Show und Echo Dot im Doppelpack günstiger als einzeln

Zwei Echo-Dot-Lautsprecher lassen sich als Alexa-Heimkinosystem am Fire TV einrichten, können aber auch ohne zusätzlichen Fernseher zur simultanen Musikwiedergabe in mehreren Räumen genutzt werden. Das Kleingedruckte bei Amazon: Nach dem Hinzufügen von zwei Echo Dot (der fünften Generation) zum Warenkorb müssen Anwender den Aktionscode ECHODOT eingeben um diese für nur 42,98 Euro zu erhalten. Das Angebot endet am Montag, den 10. Juli um 09:00 Uhr.

Damit bietet Amazon auch für Anwender, die ansonsten wenig mit Alexa und dem begleitenden Ökosystem anfangen können, eine attraktive Lösung für bequeme Video-Telefonate zwischen zwei Standorten an. Das Kleingedruckte bei Amazon: Nach dem Hinzufügen von zwei Echo Show 5 (der dritten Generation) zum Warenkorb müssen Anwender den Aktionscode ECHOSHOW5 eingeben um diese für nur 98,98 Euro zu erhalten. Das Angebot endet am Montag, den 10. Juli um 09:00 Uhr.

Noch bis zum kommenden Montag bietet der Online-Händler Amazon zwei Geräte seines Echo-Portfolios in attraktiven 2-für-1-Aktionen an. Dabei lassen sich zwei baugleiche Echo Dot beziehungsweise zwei identische Modelle des Echo Show 5 zum aktuell bereits reduzierten Preis eines einzelnen Gerätes bestellen.

